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BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON MAIDEN



Британский хэви-металлический вокалист Blaze Bayley, который более 20 лет назад был фронтменом IRON MAIDEN, в новом интервью Rolling Stone ответил на вопрос о том, задумывался ли он во время работы в IRON MAIDEN, что в какой-то момент Bruce Dickinson вернётся и на этом всё закончится:



«Я не боялся этого, потому что я думал, что группа прошла через разные эпохи. Clive [Burr] и Paul [Di'Anno] были одной эпохой. Потом Bruce и Nicko [McBrain, барабаны]. Это была другая эпоха. И я действительно думал, что третья запись с IRON MAIDEN со мной будет потрясающей. Я подумал: "Мы записали эти две пластинки. У меня есть идеи, опыт сочинительства и всё остальное. У меня есть вещи на диктофоне и идеи текстов... Когда выйдет третий альбом, это всё изменит для преданных фанатов и вернёт их к нам. Мы начнём двигаться вперёд и добьёмся успеха". В душе я верил в то, что это произойдёт.



Когда я присоединился к IRON MAIDEN, EMI, одна из крупнейших звукозаписывающих компаний в мире, продала все принадлежащие им заводы. Так что же происходит? А потом было коммерческое давление со стороны EMI. Потому что у JUDAS PRIEST было воссоединение с их оригинальным вокалистом. У BLACK SABBATH было воссоединение с их оригинальным вокалистом. У DEEP PURPLE было воссоединение с их оригинальным вокалистом. Всё это было успешным мероприятием, которое подняло их рейтинги. Рабовладельцы из мира музыки говорили: "Нам нужно что-то сделать. IRON MAIDEN, что мы можем сделать?" Это было концом для меня. Всё дело в коммерции. И это стало последней каплей. Но ребята очень хорошо ко мне относились, без сомнения. И я не могу винить их ни в чём, что случилось со мной после этого».



На вопрос о том, как ему сообщили, что он больше не является участником группы, Blaze ответил:



«Они сделали всё как положено. У нас была встреча со всеми за столом. "Со всем уважением, все делают это. Это важная сделка. Нам очень жаль. Мы не можем больше с тобой работать". Я спросил: "Bruce вернётся?" На мгновение воцарилась тишина. Это решение было принято довольно давно. Я был совершенно не в курсе. Они сказали: "Да, он вернётся". Я сказал: "Хорошо. Нам больше не о чем говорить. Я благодарю вас за всё. И я никогда не скажу ни одного плохого слова об этой группе, потому что со мной обращались очень хорошо".



Я был расстроен, я был в шоке, потому что мне нравилась группа. Как бы ни было трудно в вокальном плане, мне всё равно нравилось».







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