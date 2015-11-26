3 апр 2021



BLAZE BAYLEY : «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN с участием трёх вокалистов»



В недавнем интервью для "Iron Maiden Zone" бывшего вокалиста IRON MAIDEN Blaze'a Bayley спросили, согласился бы он гастролировать с группой, если бы к нему обратились по этому поводу, на что он ответил:



«Ну, во-первых, они должны это предложить. Но я думаю, что это было бы очень весело для фэнов. Я считаю, что Bruce [Dickinson, нынешний вокалист MAIDEN] — просто героический певец. Мне всегда нравился его голос. Он фантастический вокалист. Он великолепен. Он фантастический исполнитель. Он лучший в мире в том, что он делает. Так что это невероятно.



Я думаю, фанатам действительно бы понравилось, если бы Paul [Di'Anno, бывший вокалист MAIDEN], Blaze и Bruce выступили с MAIDEN на одном концерте. Я считаю, это было бы весело. Не очень серьёзно, но мы все исполнили бы пару ключевых песен из каждой эпохи, а потом Bruce закрыл бы шоу. Я просто думаю, что будет весело. Но я думаю, что нужны усиленные меры безопасности, потому что на концерт наверняка пришли бы люди, которые всё ещё ненавидят меня, и они бы сказали: "Он мусор по сравнению с Брюсом". А потом люди, которые любят меня, ответили бы: "Заткнитесь!" Значит, могут начаться драки, всё может быть. Но я думаю, это было бы забавно, чувак. Могу себе представить разговоры в баре, которые могли быть у фанатов: "Кто, по-твоему, лучше?"



Я считаю, это было бы прикольно, но я думаю, что у IRON MAIDEN есть много отличной музыки. Я говорил со Steve'ом [Harris'ом, основателем и лидером MAIDEN] в прошлом месяце. Я думаю, у них много отличной музыки. Steve так же воодушевлён, как и раньше. Так что им есть что предложить фанатам.



Я думаю, что в будущем это будет очень забавная идея. Я не уверен, что это когда-нибудь случится, но я думаю, что было бы весело, если бы это произошло».







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