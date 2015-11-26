BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN с участием трёх вокалистов»
В недавнем интервью для "Iron Maiden Zone" бывшего вокалиста IRON MAIDEN Blaze'a Bayley спросили, согласился бы он гастролировать с группой, если бы к нему обратились по этому поводу, на что он ответил:
«Ну, во-первых, они должны это предложить. Но я думаю, что это было бы очень весело для фэнов. Я считаю, что Bruce [Dickinson, нынешний вокалист MAIDEN] — просто героический певец. Мне всегда нравился его голос. Он фантастический вокалист. Он великолепен. Он фантастический исполнитель. Он лучший в мире в том, что он делает. Так что это невероятно.
Я думаю, фанатам действительно бы понравилось, если бы Paul [Di'Anno, бывший вокалист MAIDEN], Blaze и Bruce выступили с MAIDEN на одном концерте. Я считаю, это было бы весело. Не очень серьёзно, но мы все исполнили бы пару ключевых песен из каждой эпохи, а потом Bruce закрыл бы шоу. Я просто думаю, что будет весело. Но я думаю, что нужны усиленные меры безопасности, потому что на концерт наверняка пришли бы люди, которые всё ещё ненавидят меня, и они бы сказали: "Он мусор по сравнению с Брюсом". А потом люди, которые любят меня, ответили бы: "Заткнитесь!" Значит, могут начаться драки, всё может быть. Но я думаю, это было бы забавно, чувак. Могу себе представить разговоры в баре, которые могли быть у фанатов: "Кто, по-твоему, лучше?"
Я считаю, это было бы прикольно, но я думаю, что у IRON MAIDEN есть много отличной музыки. Я говорил со Steve'ом [Harris'ом, основателем и лидером MAIDEN] в прошлом месяце. Я думаю, у них много отличной музыки. Steve так же воодушевлён, как и раньше. Так что им есть что предложить фанатам.
Я думаю, что в будущем это будет очень забавная идея. Я не уверен, что это когда-нибудь случится, но я думаю, что было бы весело, если бы это произошло».
PriesT
Flashback
Я думал первые были Дип Пурпле.
Family Ghost
Rutger
resetius
kircore
Это как сказать: "Ну бомжи же записали альбом на найденный смартфон на Курском".
-Я думал первые были Дип Пурпле.
Ты иди Вудсток смотри. Ещё наверни про негритянские корни блэка, как Варг.
По сабжу: я против.
streame
Jack of Diamonds
olly71
streame
Смотрел. Блейз - средний вокалист и средний автор, имеющий свою аудиторию. ДиАнно - несчастный больной человек, просравший в жизни все, включая свой голос, к большому сожалению (хотя по моему мнению его никогда толком и не было - его среднестатистический панковский вокал вааааще не подходил группе)
gravitgroove
Jack of Diamonds
father
Короче при желании можно было бы сделать крутое олдскульное шоу, но сейчас IM и правда это не надо абсолютно. И не факт, что когда-нибудь будет надо, потому что они на вершине Олимпа, и им незачем придумывать маркетинговые ходы в стиле Helloween.
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