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Blaze Bayley

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3 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN с участием трёх вокалистов»

31 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Когда я был в IRON MAIDEN, мы воевали с гранжем»

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28 ноя 2019 : 		 BLAZE BAYLEY выпускает DVD

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28 авг 2019 : 		 Видео с текстом от BLAZE BAYLEY

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|||| 3 апр 2021

BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN с участием трёх вокалистов»



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В недавнем интервью для "Iron Maiden Zone" бывшего вокалиста IRON MAIDEN Blaze'a Bayley спросили, согласился бы он гастролировать с группой, если бы к нему обратились по этому поводу, на что он ответил:

«Ну, во-первых, они должны это предложить. Но я думаю, что это было бы очень весело для фэнов. Я считаю, что Bruce [Dickinson, нынешний вокалист MAIDEN] — просто героический певец. Мне всегда нравился его голос. Он фантастический вокалист. Он великолепен. Он фантастический исполнитель. Он лучший в мире в том, что он делает. Так что это невероятно.

Я думаю, фанатам действительно бы понравилось, если бы Paul [Di'Anno, бывший вокалист MAIDEN], Blaze и Bruce выступили с MAIDEN на одном концерте. Я считаю, это было бы весело. Не очень серьёзно, но мы все исполнили бы пару ключевых песен из каждой эпохи, а потом Bruce закрыл бы шоу. Я просто думаю, что будет весело. Но я думаю, что нужны усиленные меры безопасности, потому что на концерт наверняка пришли бы люди, которые всё ещё ненавидят меня, и они бы сказали: "Он мусор по сравнению с Брюсом". А потом люди, которые любят меня, ответили бы: "Заткнитесь!" Значит, могут начаться драки, всё может быть. Но я думаю, это было бы забавно, чувак. Могу себе представить разговоры в баре, которые могли быть у фанатов: "Кто, по-твоему, лучше?"

Я считаю, это было бы прикольно, но я думаю, что у IRON MAIDEN есть много отличной музыки. Я говорил со Steve'ом [Harris'ом, основателем и лидером MAIDEN] в прошлом месяце. Я думаю, у них много отличной музыки. Steve так же воодушевлён, как и раньше. Так что им есть что предложить фанатам.

Я думаю, что в будущем это будет очень забавная идея. Я не уверен, что это когда-нибудь случится, но я думаю, что было бы весело, если бы это произошло».

BLAZE BAYLEY Says One-Off IRON MAIDEN Concert Featuring All Three Singers Would Be





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КомментарииСкрыть/показать 13 )

PriesT


3 апр 2021, 19:33		Ну Helloween уже сделали это и альбом уже на подходе 2021 года, там все эпохи, только нет Grapow. Kiske,Hansen,Deris на вокале. Можно клип посмотреть новый "Skyfall".... Я думаю после этого эксперимента многие так поступят, вспомним, к примеру, Metallica с симфоническим оркестром, Scorpions с Берлинским симфоническим оркестром, а ведь первые были Rage в 1996 c альбомом Lingua Mortis ( оркестр называется также). Всем добра!

Flashback


3 апр 2021, 19:49		"а ведь первые были Rage в 1996"

Я думал первые были Дип Пурпле.

Family Ghost


3 апр 2021, 19:58		Это было бы оч интересно как разовое событие. Жаль только, что Пол уже вряд ли в состоянии в подобном поучаствовать, даже если бы все звезды сошлись

Rutger


3 апр 2021, 20:13		И зачем Блейзу эти неудачники?)

resetius


3 апр 2021, 20:24		Лучше не надо. Если Блейз и Брюс пока еще в форме, то на Пола смотреть уже невозможно.

kircore


3 апр 2021, 20:40		-Ну Helloween уже сделали это и альбом уже на подходе 2021 года, там все эпохи, только нет Grapow. Kiske,Hansen,Deris на вокале.

Это как сказать: "Ну бомжи же записали альбом на найденный смартфон на Курском".

-Я думал первые были Дип Пурпле.

Ты иди Вудсток смотри. Ещё наверни про негритянские корни блэка, как Варг.

По сабжу: я против.

streame


3 апр 2021, 20:47		Забавно не то слово. Забавно будет посмотреть на то, как эти двое меркнут в тени Брюса. Но лучше не надо

Jack of Diamonds


3 апр 2021, 21:14		в какой тени хоть? иди ютуб посмотри с этими двумя хотя бы

olly71


3 апр 2021, 21:31		А нахрена действующему составу Мэйден это надо ? Они и в этом составе легко продают мировые стадионные туры . Нахрена им ещё двое к уже шести ? При всём моём уважении к Блейзу как человеку но он всегда профессионально не дотягивал до уровня Мэйден ( и будучи мудрым мужиком он это и сам всегда понимал ) ну а про Диано это вообще смешно - его нынешняя физическая форма раз в десять хуже чем в 1981 а ведь он уже тогда не устраивал группу .

streame


3 апр 2021, 22:26		Jack of Diamonds, ты профессиональный юморист? Иначе не могу объяснить твое сообщение.
Смотрел. Блейз - средний вокалист и средний автор, имеющий свою аудиторию. ДиАнно - несчастный больной человек, просравший в жизни все, включая свой голос, к большому сожалению (хотя по моему мнению его никогда толком и не было - его среднестатистический панковский вокал вааааще не подходил группе)

gravitgroove


3 апр 2021, 23:11		Весело ему, блин. И на что там смотpеть-то в итоге? Для одеpжимых любителей символизма только годится это меpопpиятие, ну и кто любит созеpцать некогда отличного вокалиста Wolfsbane, кто ведет себя нынче на сцене как гоpила в момент бpачного сезона, это действительно потешно. На нынешний Мейден-то не слишком пpиятно смотpеть, а тут ещё ДиАнно с сеpдечной недостаточностью.

Jack of Diamonds


4 апр 2021, 00:16		ну хз, нынешний Блейз поет тот же Wasted Years интереснее нынешнего Брюса, а средний-не средний, главное как это подать

father


4 апр 2021, 00:19		Вообще, если Блэйзу и особенно Полу поработать над физической формой, то и правда можно было бы сделать крутое шоу: каждый пел бы свою эпоху в соответствующих декорациях, причём с соответствующими периоду инструменталистами, где это возможно. Я уверен, что все треки звучат круче всего с оригинальным вокалом (ну кроме тех, где объективно на диапазон Блэйза и в оригинале положили хер, представив, что на его месте всё ещё Брюс): Running Free и Remember Tomorow с Полом, Sign of the Cross и Futureal с Блэйзом, ну и всё остальное с Брюсом. Хотя прикольно Блэйз спел Afraid to Shoot Straingers, а Брюс - Lord of the Flies и Clansman.

Короче при желании можно было бы сделать крутое олдскульное шоу, но сейчас IM и правда это не надо абсолютно. И не факт, что когда-нибудь будет надо, потому что они на вершине Олимпа, и им незачем придумывать маркетинговые ходы в стиле Helloween.


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