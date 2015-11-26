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Blaze Bayley

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BLAZE BAYLEY заканчивает новый альбом



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Британский хэви-металлический вокалист Blaze Bayley (экс-IRON MAIDEN) в недавнем интервью подкасту "Brutally Delicious" рассказал о том, как продвигается работа над новым студийным альбомом:

«Мы планировали запись нового альбома ещё пару лет назад. В марте я отыграл своё последнее шоу — тогда я ещё не знал, что оно последнее. Это был аншлаговый юбилейный концерт в Лондоне, посвящённый 25-летию "X Factor" [альбому IRON MAIDEN 1995 года]. А потом началось: этот фестиваль отложен, тот концерт отложен, и т. д. У нас уже в планах было запланировано выпустить альбом, и каждый раз, когда что-то откладывалось или отменялось, у нас появлялось всё больше времени: день, три дня, неделя... Поэтому у нас стало намного больше времени, такое бывает редко, и это позволяло снова и снова возвращаться к уже написанным песням, переосмысливать их, оценивать, действительно ли это интересно или просто напоминает мне то, что сделали METALLICA 30 лет назад».

Blaze сказал, что он записывает новый альбом при помощи своего гитариста Chris'а Appleton'а:

«Это странный способ работы, потому что барабанщик должен был записывать сам себя и высылать материал. Басист у нас здесь, в домашней студии, социально дистанцирован, мы все рассаживаемся на свои места удалённо друг от друга. Мы сделали по нашему мнению хороший альбом, который отравлен на мастеринг и должен выйти в марте следующего года».

BLAZE BAYLEY Says Pandemic Concert Industry Shutdown Has Given Him More Time To Work On New Studio Album





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04


5 ноя 2020, 15:54		Гуд. Последний был хорошим. Конечно не таким как первые три, но всё же.


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