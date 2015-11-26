BLAZE BAYLEY: «Один человек из моей семьи сказал: "Ты никогда не станешь вокалистом"»
В новом интервью MetalRadio.gr британский хэви-металл-вокалист BLAZE BAYLEY, который более 20 лет назад был фронтменом IRON MAIDEN, рассказал о лирическом вдохновении для своей сольной песни "Pull Yourself Up", которая вошла в его последний альбом "War Within Me":
«Когда я начинал, я не был прирождённым певцом, но мне нравилось петь, и я хотел быть вокалистом, поэтому я научился петь. Но в моей карьере были люди, которые говорили: "Ты не сможешь петь". Один человек из моей семьи сказал: "Ты никогда не станешь вокалистом". В рецензии кто-то сказал: "Ты не умеешь петь". А во втором припеве [песни "Pull Yourself Up"] говорится: "Они сказали, что я не могу петь. Иди и пой со мной". Потому что теперь я профессиональный хэви-металлический певец. Я попал в лучшую группу в мире из мира хэви-металла, и теперь у меня свой маленький лейбл, я выпускаю свои собственные записи, и у меня тысячи поклонников, которые любят слушать моё пение. Так что это не было невозможно, не так ли? Так что каждый раз нужно брать себя в руки. Не позволяйте другим людям решать за вас. Они — не вы. Не позволяйте другим людям оказывать на вас влияние своим негативным взглядом на жизнь, оставайтесь собой и идите к своей мечте. "Ты никогда этого не сделаешь". Нет, не надо думать, что я никогда этого не сделаю. Это ты так считаешь. Это не я».
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