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Blaze Bayley

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2 июл 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Один человек из моей семьи сказал: "Ты никогда не станешь вокалистом"»

17 июн 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Британская пресса хотела, чтобы IRON MAIDEN провалились с моим приходом»

15 июн 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Вы должны быть очень осторожны со словами, которые позволяете себе думать и говорить»

12 май 2021 : 		 BLAZE BAYLEY не переживает из-за фанатов IRON MAIDEN, которые его ненавидят

3 май 2021 : 		 LUKE APPLETON стал членом BLAZE BAYLEY

30 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY и PAUL DI'ANNO будут введены в Зал славы металла

27 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Понятия не имею, почему меня взяли в IRON MAIDEN»

8 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY сосредоточился на хорошем

3 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN с участием трёх вокалистов»

31 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Когда я был в IRON MAIDEN, мы воевали с гранжем»

29 мар 2021 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN — о невключении BLAZE'а BAYLEY в номинацию в ЗСРнР

11 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о включении IRON MAIDEN в ЗСРнР

19 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Фильм о моей жизни? А зачем?»

3 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о турах после пандемии

24 янв 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Новый альбом будет очень позитивным!»

18 дек 2020 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит новый альбом весной

5 ноя 2020 : 		 BLAZE BAYLEY заканчивает новый альбом

16 сен 2020 : 		 BLAZE BAYLEY в новом видео DIGGERTHINGS

26 май 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Сочинять альбом — это очень долгий процесс»

7 апр 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Люблю я голос BRUCE'a DICKINSON'a!»

26 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY о том, почему ему нравится встречаться с поклонниками

24 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Ключ к выживанию — позитивный настрой!»

20 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD BLAZE BAYLEY

15 янв 2020 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет в 2021 году

28 ноя 2019 : 		 BLAZE BAYLEY выпускает DVD

2 сен 2019 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY
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BLAZE BAYLEY: «Один человек из моей семьи сказал: "Ты никогда не станешь вокалистом"»



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В новом интервью MetalRadio.gr британский хэви-металл-вокалист BLAZE BAYLEY, который более 20 лет назад был фронтменом IRON MAIDEN, рассказал о лирическом вдохновении для своей сольной песни "Pull Yourself Up", которая вошла в его последний альбом "War Within Me":

«Когда я начинал, я не был прирождённым певцом, но мне нравилось петь, и я хотел быть вокалистом, поэтому я научился петь. Но в моей карьере были люди, которые говорили: "Ты не сможешь петь". Один человек из моей семьи сказал: "Ты никогда не станешь вокалистом". В рецензии кто-то сказал: "Ты не умеешь петь". А во втором припеве [песни "Pull Yourself Up"] говорится: "Они сказали, что я не могу петь. Иди и пой со мной". Потому что теперь я профессиональный хэви-металлический певец. Я попал в лучшую группу в мире из мира хэви-металла, и теперь у меня свой маленький лейбл, я выпускаю свои собственные записи, и у меня тысячи поклонников, которые любят слушать моё пение. Так что это не было невозможно, не так ли? Так что каждый раз нужно брать себя в руки. Не позволяйте другим людям решать за вас. Они — не вы. Не позволяйте другим людям оказывать на вас влияние своим негативным взглядом на жизнь, оставайтесь собой и идите к своей мечте. "Ты никогда этого не сделаешь". Нет, не надо думать, что я никогда этого не сделаю. Это ты так считаешь. Это не я».

BLAZE BAYLEY: A Family Member Once Told Me,








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

decided


2 июл 2021, 18:21		Ну это как синдром крабов в ведре. Все за тебя цепляются не дают выбраться, "чувак ничего не выйдет, сиди с нами". Как только отпустили одного, он и выскочил. Обычно используется для описания узкого мышления, типо «Если мы не можем, то и ты не сможешь». А вот Блэйз смог.


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