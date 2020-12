18 дек 2020



BLAZE BAYLEY выпустит новый альбом весной



BLAZE BAYLEY объявил о том, что его новая работа получила название "War Within Me" и будет выпущена девятого апреля. Все песни написали Blaze и Chris Appleton. За мастеринг отвечал Ade Emsley, а за оформление — Akirant Illustration.



Трек-лист:



01. War Within Me



02. 303



03. Warrior



04. Pull Yourself Up



05. Witches Night



06. 18 Flights



07. The Dream Of Alan Turing



08. The Power Of Nikola Tesla



09. The Unstoppable Stephen Hawking



10. Every Storm Ends







