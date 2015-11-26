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Blaze Bayley

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18 дек 2020 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит новый альбом весной

5 ноя 2020 : 		 BLAZE BAYLEY заканчивает новый альбом

16 сен 2020 : 		 BLAZE BAYLEY в новом видео DIGGERTHINGS

26 май 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Сочинять альбом — это очень долгий процесс»

7 апр 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Люблю я голос BRUCE'a DICKINSON'a!»

26 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY о том, почему ему нравится встречаться с поклонниками

24 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Ключ к выживанию — позитивный настрой!»

20 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD BLAZE BAYLEY

15 янв 2020 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет в 2021 году

28 ноя 2019 : 		 BLAZE BAYLEY выпускает DVD

2 сен 2019 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

28 авг 2019 : 		 Видео с текстом от BLAZE BAYLEY

5 май 2019 : 		 Бывший вокалист ANTHRAX присоединился к BLAZE BAYLEY на сцене

16 фев 2019 : 		 BLAZE BAYLEY отметит 25 лет с момента появления в IRON MAIDEN

12 фев 2019 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN

6 фев 2019 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

26 янв 2019 : 		 BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN записали акустический альбом

18 янв 2019 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN исполнил песню IRON MAIDEN

15 янв 2019 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит концертный альбом в марте

14 май 2018 : 		 BLAZE BAYLEY снимет шоу для DVD

20 фев 2018 : 		 Семплы новых песен BLAZE BAYLEY

4 фев 2018 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

28 ноя 2017 : 		 Видеонарезка из североамериканского тура BLAZE BAYLEY

13 ноя 2017 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет весной

3 окт 2017 : 		 BLAZE BAYLEY в акустике

22 сен 2017 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY
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|||| 18 дек 2020

BLAZE BAYLEY выпустит новый альбом весной



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BLAZE BAYLEY объявил о том, что его новая работа получила название "War Within Me" и будет выпущена девятого апреля. Все песни написали Blaze и Chris Appleton. За мастеринг отвечал Ade Emsley, а за оформление — Akirant Illustration.

Трек-лист:

01. War Within Me

02. 303

03. Warrior

04. Pull Yourself Up

05. Witches Night

06. 18 Flights

07. The Dream Of Alan Turing

08. The Power Of Nikola Tesla

09. The Unstoppable Stephen Hawking

10. Every Storm Ends

Ex-IRON MAIDEN Singer BLAZE BAYLEY To Release 'War Within Me' Album In April



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