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Blaze Bayley

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BLAZE BAYLEY: «Неважно, что я не умею петь»



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В новом интервью Metalheads Forever бывший вокалист IRON MAIDEN Blaze Bayley рассказал о вдохновении для своей сольной песни "Pull Yourself Up", которая вошла в его альбом 2021 года "War Within Me":

«Я попал в аварию на мотоцикле, и физиотерапевт сказал: "Ты, наверное, никогда не будешь ходить без хромоты". А я подумал: "Ты меня не знаешь". И это в первой части. А в следующей части... В молодости на меня были ужасные рецензии: "Прости, Blaze, ты просто не умеешь петь" — это было ужасно. И кто-то сказал мне: "У тебя ничего не получится. Просто сдайся. Зачем ты вообще напрягаешься?" И это было до того, как я заключил контракт на запись. "Ты ненастоящий певец. У тебя ничего не получится". А я люблю петь. Ронни Джеймс Дио — мой главный вдохновитель, но есть и много других великих певцов. В песне так и написано: "Мне говорили, что я не умею петь". Но я до сих пор в строю. Неважно, что я не умею петь. Это не имеет значения. Неважно, потому что если у вас есть мечта... Если кто-то пытается стать певцом, я не стану ему говорить: "У тебя не очень хороший голос. Почему ты сдался?" Я скажу: "Ты не пробовал вот этот приём для дыхания? Ты думал о том, чтобы сделать это? Ты думал об этом? Что ж, удачи тебе в музыке". Потому что именно это мне было нужно, когда я начинал с WOLFSBANE. Я мечтал об этом.

Но дело в том, что, несмотря на все эти слова, я осуществил свою мечту: я профессиональный хэви-металлист, работающий полный рабочий день. И есть тысячи людей, которые хотели бы стать профессиональными музыкантами. Они хотели бы просыпаться по утрам и проводить свой день так: "Мне нужно написать несколько текстов. Я должен прослушать этот альбом. Я должен убедиться, что этот микс в порядке. Я должен решить, что делать с этим видео". Это чудесный день, который хотели бы прожить тысячи людей. Если бы они были музыкантами в оркестре, хэви-металлистами или поп-группами, тысячи людей хотели бы зарабатывать на жизнь как профессиональные музыканты или спортсмены. Но это ваша мечта. Никто за вас ничего не сделает. Вы мечтаете об этом и работаете ради этого. И если вам повезёт на этом пути, может быть, как мне, вы добьётесь своего. И я думаю, что это очень жестоко, когда люди говорят другим, чтобы те отказались от своей мечты».




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17 янв 2024
T
Termofucker
У меня обратная мотивация,если кто-то говорит,что у меня ничего не получится,это меня подстёгивает ещё больше.Типа,ах так! Я вам всем покажу,вы ещё увидите,у меня всё получится!
17 янв 2024
Corpsegrinder04
Блейз самое главное очень и очень неплохой соавтор песен. А голос как голос, в любом случае достаточно узнаваемый.
17 янв 2024
Red One
BLAZE BAYLEY на монтаже видео: «Неважно, что мы играли в клубе на 200 человек. Найди в ютубе толпу с феста и вставь в наш клип"
17 янв 2024
WahrandPhain
Умеет он петь или нет, но Х фактор лучше всего, что мейдены сделали с дикинсоном
17 янв 2024
olly71
Ну начнём с того что наверно 99% УСПЕШНЫХ !!! рок музыкантов не умеют петь правильно в консерваторском понимании этого слова но это им не помешало стать рок легендами. Сколько раз я слышал от людей с высшим музыкальным образованием как Хетфилд поёт неправильно но это ни хера не помешало ему стать одним из лучших и узнаваемых голосов рока. Я уж промолчу про таких певунов как Беладона Оззи Мастейн Соуза Элсворд им их неправильное пение тоже как то не помешало. Так что может Блэйз и поёт неправильно но его голос мощный и чёрт побери очень узнаваемый и приятный как минимум моему уху.
Like!1
17 янв 2024
M
Mich
olly71, как раз Блейз поет правильно, в правильной позиции и все такое. Просто у него голос от природы не столь пробивной, как у многих других, а более камерный. Сам тембр тоже весьма такой, своеобразный, и, конечно, узнаваемый, индивидуальный - это вне всякого сомнения

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