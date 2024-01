сегодня



BLAZE BAYLEY: «Неважно, что я не умею петь»



В новом интервью Metalheads Forever бывший вокалист IRON MAIDEN Blaze Bayley рассказал о вдохновении для своей сольной песни "Pull Yourself Up", которая вошла в его альбом 2021 года "War Within Me":



«Я попал в аварию на мотоцикле, и физиотерапевт сказал: "Ты, наверное, никогда не будешь ходить без хромоты". А я подумал: "Ты меня не знаешь". И это в первой части. А в следующей части... В молодости на меня были ужасные рецензии: "Прости, Blaze, ты просто не умеешь петь" — это было ужасно. И кто-то сказал мне: "У тебя ничего не получится. Просто сдайся. Зачем ты вообще напрягаешься?" И это было до того, как я заключил контракт на запись. "Ты ненастоящий певец. У тебя ничего не получится". А я люблю петь. Ронни Джеймс Дио — мой главный вдохновитель, но есть и много других великих певцов. В песне так и написано: "Мне говорили, что я не умею петь". Но я до сих пор в строю. Неважно, что я не умею петь. Это не имеет значения. Неважно, потому что если у вас есть мечта... Если кто-то пытается стать певцом, я не стану ему говорить: "У тебя не очень хороший голос. Почему ты сдался?" Я скажу: "Ты не пробовал вот этот приём для дыхания? Ты думал о том, чтобы сделать это? Ты думал об этом? Что ж, удачи тебе в музыке". Потому что именно это мне было нужно, когда я начинал с WOLFSBANE. Я мечтал об этом.



Но дело в том, что, несмотря на все эти слова, я осуществил свою мечту: я профессиональный хэви-металлист, работающий полный рабочий день. И есть тысячи людей, которые хотели бы стать профессиональными музыкантами. Они хотели бы просыпаться по утрам и проводить свой день так: "Мне нужно написать несколько текстов. Я должен прослушать этот альбом. Я должен убедиться, что этот микс в порядке. Я должен решить, что делать с этим видео". Это чудесный день, который хотели бы прожить тысячи людей. Если бы они были музыкантами в оркестре, хэви-металлистами или поп-группами, тысячи людей хотели бы зарабатывать на жизнь как профессиональные музыканты или спортсмены. Но это ваша мечта. Никто за вас ничего не сделает. Вы мечтаете об этом и работаете ради этого. И если вам повезёт на этом пути, может быть, как мне, вы добьётесь своего. И я думаю, что это очень жестоко, когда люди говорят другим, чтобы те отказались от своей мечты».







