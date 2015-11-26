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Blaze Bayley

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Бывший гитарист IRON MAIDEN — о невключении BLAZE'а BAYLEY в номинацию в ЗСРнР



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В рамках недавнего интервью бывший гитарист IRON MAIDEN Dennis Stratton ответил на вопрос, что он думает насчёт того, что бывший вокалист Blaze Bayley не попал в заявку на введение в Зал славы рок-н-ролла:

«Ну когда я впервые узнал, что его не включили, я был несколько шокирован, и... Я даже не знаю, это так странно. Почему? Почему его нет? Сейчас я знаю, что он был с ними пять лет, записал две пластинки и вложил чёрт-те сколько усилий в эти два альбома. Но люди сказали мне, что тут ещё дело в правилах ЗСРнР. Нужны определённые сроки, много лет и что-то ещё. Так что я теперь даже и не знаю. Кто-то должен прочитать мне правила. Но я и правда считаю, что просто душераздирающе не быть введённым».

Stratton добавил, что для него эта номинация — большая честь:

«Я не знал, что Bruce говорил что-то отрицательное о ЗСРнР. Кое-кто сообщил мне, что он сказал нечто о ЗСРнР, но что он сказал — я не в курсе. Лично я бы призывал со всех сторон: "Пожалуйста, голосуйте". Потому что это большая честь для меня, это для меня значит очень многое. Но я не выступаю от имени группы, это говорю я лично. И если группе и менеджменту это не нравится или это не их дело, им это не интересно, то пусть так и будет. Вы должны уважать группу или решение менеджмента.

Я наблюдал за голосованием [фанатов] на своём телефоне, и я вижу, что там первое место занимает кто-то, кого я не знаю, потом Tina Turner, потом идут FOO FIGHTERS, так что голосование довольно странное. Теперь я точно знаю, что могу говорить лично от себя, не за IRON MAIDEN, а за количество фанатов в этом мире — не только в Южной Америке — а обо всём количестве фанатов в мире, если бы они проголосовали за IRON MAIDEN, то это были бы не сотни тысяч, это были бы миллионы голосов. И MAIDEN бы выиграли в этой категории — они бы выиграли без проблем. Но поскольку MAIDEN молчат об этом и не рекламируют номинацию, если это их не интересует, то вы должны уважать менеджмент, уважать группу и сказать: "Удачи вам, ребята". И если им это не интересно, пусть так и будет. Но для меня это большая честь. И вы должны с этим согласиться».

Former IRON MAIDEN Guitarist DENNIS STRATTON Says It





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

WarSong


29 мар 2021, 16:27		Все знают, что трэш изобрёл Кирк Хэммет.

KillTimer


29 мар 2021, 17:24		ЗСРнРцы)

YNWA


29 мар 2021, 19:31		Всем плевать на ЗСРнР, но все постоянно негодуют и оскорБЛЯются.


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