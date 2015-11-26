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Blaze Bayley

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8 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY сосредоточился на хорошем

3 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN с участием трёх вокалистов»

31 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Когда я был в IRON MAIDEN, мы воевали с гранжем»

29 мар 2021 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN — о невключении BLAZE'а BAYLEY в номинацию в ЗСРнР

11 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о включении IRON MAIDEN в ЗСРнР

19 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Фильм о моей жизни? А зачем?»

3 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о турах после пандемии

24 янв 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Новый альбом будет очень позитивным!»

18 дек 2020 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит новый альбом весной

5 ноя 2020 : 		 BLAZE BAYLEY заканчивает новый альбом

16 сен 2020 : 		 BLAZE BAYLEY в новом видео DIGGERTHINGS

26 май 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Сочинять альбом — это очень долгий процесс»

7 апр 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Люблю я голос BRUCE'a DICKINSON'a!»

26 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY о том, почему ему нравится встречаться с поклонниками

24 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Ключ к выживанию — позитивный настрой!»

20 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD BLAZE BAYLEY

15 янв 2020 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет в 2021 году

28 ноя 2019 : 		 BLAZE BAYLEY выпускает DVD

2 сен 2019 : 		 Видео с выступления BLAZE BAYLEY

28 авг 2019 : 		 Видео с текстом от BLAZE BAYLEY

5 май 2019 : 		 Бывший вокалист ANTHRAX присоединился к BLAZE BAYLEY на сцене

16 фев 2019 : 		 BLAZE BAYLEY отметит 25 лет с момента появления в IRON MAIDEN

12 фев 2019 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN

6 фев 2019 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

26 янв 2019 : 		 BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN записали акустический альбом

18 янв 2019 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN исполнил песню IRON MAIDEN
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BLAZE BAYLEY сосредоточился на хорошем



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BLAZE BAYLEY в рамках недавнего интервью поделился рассказом о том, как и чем занят во время пандемии:

«Первая часть изоляции была сложной, потому что концерты откладывались и исчезали, и невозможно было не думать о будущем. Вторая часть изоляции [состояла] в том, чтобы сделать запись, сделать что-то позитивное, не думать о будущем, просто оставаться в настоящем моменте и проживать каждый день. И в этой третьей части журналисты получили альбом, у нас есть два сингла, которые слушают фэны, и люди чувствуют то, о чём мы пытались рассказать, и то послание, которое мы пытались донести до конца. Так что получилось очень хорошо.

В этой ситуации я меньше думал о концертах — я очень скучаю по своим фанатам — но в этой ситуации я больше думал о том, как спать на полу в аэропорту, Я думал примерно вот что: "Вставать дома и выбирать еду, которая не обладает привкусом пиццы, на самом деле не так уж и плохо". А просыпаться в собственной постели и спать почти в любое время гораздо лучше, чем лежать на полу в аэропорту и ждать, когда откроется стойка регистрации, потому что погода задержала рейс. И это намного лучше, чем бежать через аэропорт во Франкфурте, или когда мне говорят, что там полно вооружённой полиции.

Так что в изоляции я сосредоточился на хорошей стороне — находиться дома, не ездить в туровых автобусах и не спать на узкой койке, не сидеть часами в фургоне, не сидеть часами в аэропортах. Так что всё это время ожиданий исчезло, я ничего не ждал. Я дома и могу заниматься разными вещами. Так что в этом была хорошая сторона, правда.

Мне очень, очень повезло, что я получил невероятную поддержку от всех моих фэнов по всему миру. Они пришли на BlazeBayley.net, они покупали всё напрямую у меня, и их поддержка действительно удержала меня на плаву.

Мне так повезло, что ситуация оказалась именно такой, так как многие люди страдают, особенно в музыкальном бизнесе — на разных уровнях, люди очень сильно страдают. И мне повезло, что у меня есть такие невероятные, замечательные, преданные фэны, которые и в радости, и в горе поддерживали и продолжают меня поддерживать. Я очень благодарен и мне очень повезло в том, что у меня есть такая поддержка».

BLAZE BAYLEY Is Focusing On The





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