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BLAZE BAYLEY сосредоточился на хорошем



BLAZE BAYLEY в рамках недавнего интервью поделился рассказом о том, как и чем занят во время пандемии:



«Первая часть изоляции была сложной, потому что концерты откладывались и исчезали, и невозможно было не думать о будущем. Вторая часть изоляции [состояла] в том, чтобы сделать запись, сделать что-то позитивное, не думать о будущем, просто оставаться в настоящем моменте и проживать каждый день. И в этой третьей части журналисты получили альбом, у нас есть два сингла, которые слушают фэны, и люди чувствуют то, о чём мы пытались рассказать, и то послание, которое мы пытались донести до конца. Так что получилось очень хорошо.



В этой ситуации я меньше думал о концертах — я очень скучаю по своим фанатам — но в этой ситуации я больше думал о том, как спать на полу в аэропорту, Я думал примерно вот что: "Вставать дома и выбирать еду, которая не обладает привкусом пиццы, на самом деле не так уж и плохо". А просыпаться в собственной постели и спать почти в любое время гораздо лучше, чем лежать на полу в аэропорту и ждать, когда откроется стойка регистрации, потому что погода задержала рейс. И это намного лучше, чем бежать через аэропорт во Франкфурте, или когда мне говорят, что там полно вооружённой полиции.



Так что в изоляции я сосредоточился на хорошей стороне — находиться дома, не ездить в туровых автобусах и не спать на узкой койке, не сидеть часами в фургоне, не сидеть часами в аэропортах. Так что всё это время ожиданий исчезло, я ничего не ждал. Я дома и могу заниматься разными вещами. Так что в этом была хорошая сторона, правда.



Мне очень, очень повезло, что я получил невероятную поддержку от всех моих фэнов по всему миру. Они пришли на BlazeBayley.net, они покупали всё напрямую у меня, и их поддержка действительно удержала меня на плаву.



Мне так повезло, что ситуация оказалась именно такой, так как многие люди страдают, особенно в музыкальном бизнесе — на разных уровнях, люди очень сильно страдают. И мне повезло, что у меня есть такие невероятные, замечательные, преданные фэны, которые и в радости, и в горе поддерживали и продолжают меня поддерживать. Я очень благодарен и мне очень повезло в том, что у меня есть такая поддержка».







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