Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 102
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 34
*DISTURBED хотят писать 34
*Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?» 14
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Пенсия? Какая пенсия?!» 14
[= ||| все новости группы



*

Blaze Bayley

*



20 ноя 2021 : 		 Что BLAZE BAYLEY думает о новом альбоме IRON MAIDEN

8 ноя 2021 : 		 BLAZE BAYLEY поймал COVID-19

2 июл 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Один человек из моей семьи сказал: "Ты никогда не станешь вокалистом"»

17 июн 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Британская пресса хотела, чтобы IRON MAIDEN провалились с моим приходом»

15 июн 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Вы должны быть очень осторожны со словами, которые позволяете себе думать и говорить»

12 май 2021 : 		 BLAZE BAYLEY не переживает из-за фанатов IRON MAIDEN, которые его ненавидят

3 май 2021 : 		 LUKE APPLETON стал членом BLAZE BAYLEY

30 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY и PAUL DI'ANNO будут введены в Зал славы металла

27 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Понятия не имею, почему меня взяли в IRON MAIDEN»

8 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY сосредоточился на хорошем

3 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN с участием трёх вокалистов»

31 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Когда я был в IRON MAIDEN, мы воевали с гранжем»

29 мар 2021 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN — о невключении BLAZE'а BAYLEY в номинацию в ЗСРнР

11 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о включении IRON MAIDEN в ЗСРнР

19 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Фильм о моей жизни? А зачем?»

3 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о турах после пандемии

24 янв 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Новый альбом будет очень позитивным!»

18 дек 2020 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит новый альбом весной

5 ноя 2020 : 		 BLAZE BAYLEY заканчивает новый альбом

16 сен 2020 : 		 BLAZE BAYLEY в новом видео DIGGERTHINGS

26 май 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Сочинять альбом — это очень долгий процесс»

7 апр 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Люблю я голос BRUCE'a DICKINSON'a!»

26 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY о том, почему ему нравится встречаться с поклонниками

24 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Ключ к выживанию — позитивный настрой!»

20 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD BLAZE BAYLEY

15 янв 2020 : 		 Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет в 2021 году
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Что BLAZE BAYLEY думает о новом альбоме IRON MAIDEN



*
zoom
*
* *
В новом интервью Metal Musikast бывший вокалист IRON MAIDEN Blaze Bayley выразил мнение о последнем альбоме группы, получившем название "Senjutsu":

«Я прослушал его всего пару раз; у меня просто не было времени, чтобы оценить его как следует. Но мне понравилось то, что я услышал. Мне нравится "Death Of The Celts" и "Hell And High Water", и я думаю, это что-то новое [примечание редактора: предположительно имеется в виду "Hell On Earth"], и сингл ["The Writing On The Wall"] тоже. Так что да — на пластинке есть отличная музыка.

Я думаю, что это глубокий альбом, и он не из тех, что легко заходят с первого раза. Я думаю, вы должны дать ему шанс; там много всякой всячины, и там много смен настроения в виде созданных ими аккордов и инструменталов. Так что это альбом, в который, как мне кажется, вы должны вникнуть: что это за история? А потом, когда начинается инструментальная часть, это просто как оркестровая пьеса. О чём они сейчас говорят? Что эта музыка заставляет меня чувствовать? Почему она стала мрачной в этот момент? Так что я считаю, что он не сразу заходит, но это хороший альбом. И то, что я слышал до сих пор, мне очень нравится».

What Does Former IRON MAIDEN Singer BLAZE BAYLEY Think Of





Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Don Huan


20 ноя 2021, 08:52		Блейз прав, так-то.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 487

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом