сегодня



Что BLAZE BAYLEY думает о новом альбоме IRON MAIDEN



В новом интервью Metal Musikast бывший вокалист IRON MAIDEN Blaze Bayley выразил мнение о последнем альбоме группы, получившем название "Senjutsu":



«Я прослушал его всего пару раз; у меня просто не было времени, чтобы оценить его как следует. Но мне понравилось то, что я услышал. Мне нравится "Death Of The Celts" и "Hell And High Water", и я думаю, это что-то новое [примечание редактора: предположительно имеется в виду "Hell On Earth"], и сингл ["The Writing On The Wall"] тоже. Так что да — на пластинке есть отличная музыка.



Я думаю, что это глубокий альбом, и он не из тех, что легко заходят с первого раза. Я думаю, вы должны дать ему шанс; там много всякой всячины, и там много смен настроения в виде созданных ими аккордов и инструменталов. Так что это альбом, в который, как мне кажется, вы должны вникнуть: что это за история? А потом, когда начинается инструментальная часть, это просто как оркестровая пьеса. О чём они сейчас говорят? Что эта музыка заставляет меня чувствовать? Почему она стала мрачной в этот момент? Так что я считаю, что он не сразу заходит, но это хороший альбом. И то, что я слышал до сих пор, мне очень нравится».













