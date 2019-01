сегодня



BLAZE BAYLEY выпустит концертный альбом в марте



Британский хэви-металлический вокалист Blaze Bayley (IRON MAIDEN, WOLFSBANE) 1 марта выпустит концертный альбом и DVD "Live In France". В этот релиз будут включены записи с концертов, состоявшихся 25 и 26 мая 2018 года во Франции.



Трек-лист:



Disc One



01. Redeemer (Bayley / Appleton)



02. Are You Here (Bayley / Appleton)



03. Futureal (Bayley / Harris)



04. The First True Sign (Bayley / Appleton)



05. Silicon Messiah (Bayley / Slater / Naylor)



06. Dawn Of The Dead Son (Bayley / Appleton)



07. Escape Velocity (Bayley / Sciarrotta / Appleton)



08. Fight Back (Bayley / Appleton)



09. Prayers Of Light (Bayley / Appleton)



10. Virus (Harris / Gers / Murray / Bayley)



Disc Two



01. Independence (Bayley / Sciarrotta / Appleton)



02. Immortal One (Bayley / Appleton)



03. Human (Bayley / Appleton)



04. Calling You Home (Bayley / Sciarrotta / Appleton)



05. Endure And Survive (Bayley / Appleton)



06. The Angel And The Gambler (Harris)



07. Man On The Edge (Bayley / Gers)



08. A Thousand Years (Bayley / Sciarrotta / Appleton)



09. Infinite Entanglement (Bayley / Appleton)



10. Dark Energy 256 (Bayley / Appleton)



DVD track listing



01. Redeemer (Bayley / Appleton)



02. Are You Here (Bayley / Appleton)



03. Futureal (Bayley / Harris)



04. The First True Sign (Bayley / Appleton)



05. Silicon Messiah (Bayley / Slater / Naylor)



06. Dawn Of The Dead Son (Bayley / Appleton)



07. Escape Velocity (Bayley / Sciarrotta / Appleton)



08. Fight Back (Bayley / Appleton)



09. Prayers Of Light (Bayley / Appleton)



10. Virus (Harris / Gers / Murray / Bayley)



11. Independence (Bayley / Sciarrotta / Appleton)



12. Immortal One (Bayley / Appleton)



13. Human (Bayley / Appleton)



14. Calling You Home (Bayley / Sciarrotta / Appleton)



15. Endure And Survive (Bayley / Appleton)



16. The Angel And The Gambler (Harris)



17. Man On The Edge (Bayley / Gers)



18. A Thousand Years (Bayley / Sciarrotta / Appleton)



19. Infinite Entanglement (Bayley / Appleton)



20. Dark Energy 256 (Bayley / Appleton)















