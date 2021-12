сегодня



BLAZE BAYLEY : «Помню, как пресса в Англии писала, что IRON MAIDEN мертвы»



BLAZE BAYLEY поделился воспоминаниями о том, каково было выступать в эпоху растущей популярности гранжа:



«В Великобритании британская пресса говорила: "IRON MAIDEN — это динозавр. Они не выпустят больше ни одного альбома". Вот и всё. Они были настолько уверены, что всё кончено. И они достали ножи и кололи MAIDEN в спину как только могли. И это было ужасно. И они списывали альбом "The X Factor" со счетов ещё до того, как мы что-то сочинили. Хотя никакой музыки ещё не было написано. [Басист и основатель MAIDEN] Steve Harris сказал мне: "Мне всё равно, кто пишет музыку, кто придумывает песни; это просто должно быть круто". И мы работали, и у нас получился альбом, как я считаю, с отличной музыкой.



В тот год, когда я присоединился к IRON MAIDEN, EMI продала все имеющиеся у них фабрики по производству винила, CD и кассет. Они выходили из производственного бизнеса, который был основой музыкального бизнеса. Кусочки пластика, которые можно было купить в музыкальном магазине — будь то винил, кассета или CD — все эти кусочки пластика внезапно резко упали в продажах. EMI вышла из игры. Они думали, что всё станет цифровым. Теперь-то мы знаем, что они заключали сделки с Apple.



Итак, всё шло на спад. Всё было против нас. Форма музыкального бизнеса менялась. Когда мы делали "The X Factor", они говорили, что NIRVANA станут новыми JUDAS PRIEST или новыми IRON MAIDEN — это было странно, но мы с этим столкнулись.



Мы играли в Сиэтле в разгар гранжа, и аудитория разделилась — заметно — на настоящих металлических фанатов, которые были примерно в первых пяти или десяти рядах: "MAIDEN — моя группа. Я здесь, чтобы увидеть MAIDEN. Вот и всё. Я пришёл послушать новые песни", а сзади были такие: "Я пришёл посмотреть на последний концерт этого динозавра. Я просто пришёл, чтобы потом говорить, что видел последний тур IRON MAIDEN". Это было ужасно — совершенно ужасно. Вот как всё было. И именно с этим мы столкнулись во времена "The X Factor" и "Virtual XI".



В Великобритании журналы писали: "MAIDEN мертвы". Мы играли по всему миру, перед 10 тысячами человек за вечер, на стадионах с 70 тысячами человек, 50 тысячами, были хедлайнерами гигантских фестивалей, но в Великобритании, у нас дома, они говорили: "MAIDEN мертвы. MAIDEN больше нет". Ну и где они сейчас? Гранж ушёл. Хэви-металл остался. И MAIDEN остались.



BLACK SABBATH воссоединились. У DEEP PURPLE было воссоединение. И EMI надавила на группу: "Нам нужно воссоединение, чтобы вернуть интерес к IRON MAIDEN". И чтобы я не стоял на пути. В итоге вернулся Bruce, и это дало мне прекрасную возможность начать сольную карьеру».



















