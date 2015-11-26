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Blaze Bayley

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8 дек 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Помню, как пресса в Англии писала, что IRON MAIDEN мертвы»

20 ноя 2021 : 		 Что BLAZE BAYLEY думает о новом альбоме IRON MAIDEN

8 ноя 2021 : 		 BLAZE BAYLEY поймал COVID-19

2 июл 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Один человек из моей семьи сказал: "Ты никогда не станешь вокалистом"»

17 июн 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Британская пресса хотела, чтобы IRON MAIDEN провалились с моим приходом»

15 июн 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Вы должны быть очень осторожны со словами, которые позволяете себе думать и говорить»

12 май 2021 : 		 BLAZE BAYLEY не переживает из-за фанатов IRON MAIDEN, которые его ненавидят

3 май 2021 : 		 LUKE APPLETON стал членом BLAZE BAYLEY

30 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY и PAUL DI'ANNO будут введены в Зал славы металла

27 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Понятия не имею, почему меня взяли в IRON MAIDEN»

8 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY сосредоточился на хорошем

3 апр 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN с участием трёх вокалистов»

31 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Когда я был в IRON MAIDEN, мы воевали с гранжем»

29 мар 2021 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN — о невключении BLAZE'а BAYLEY в номинацию в ЗСРнР

11 мар 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о включении IRON MAIDEN в ЗСРнР

19 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Фильм о моей жизни? А зачем?»

3 фев 2021 : 		 BLAZE BAYLEY — о турах после пандемии

24 янв 2021 : 		 BLAZE BAYLEY: «Новый альбом будет очень позитивным!»

18 дек 2020 : 		 BLAZE BAYLEY выпустит новый альбом весной

5 ноя 2020 : 		 BLAZE BAYLEY заканчивает новый альбом

16 сен 2020 : 		 BLAZE BAYLEY в новом видео DIGGERTHINGS

26 май 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Сочинять альбом — это очень долгий процесс»

7 апр 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Люблю я голос BRUCE'a DICKINSON'a!»

26 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY о том, почему ему нравится встречаться с поклонниками

24 мар 2020 : 		 BLAZE BAYLEY: «Ключ к выживанию — позитивный настрой!»

20 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD BLAZE BAYLEY
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BLAZE BAYLEY: «Помню, как пресса в Англии писала, что IRON MAIDEN мертвы»



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BLAZE BAYLEY поделился воспоминаниями о том, каково было выступать в эпоху растущей популярности гранжа:

«В Великобритании британская пресса говорила: "IRON MAIDEN — это динозавр. Они не выпустят больше ни одного альбома". Вот и всё. Они были настолько уверены, что всё кончено. И они достали ножи и кололи MAIDEN в спину как только могли. И это было ужасно. И они списывали альбом "The X Factor" со счетов ещё до того, как мы что-то сочинили. Хотя никакой музыки ещё не было написано. [Басист и основатель MAIDEN] Steve Harris сказал мне: "Мне всё равно, кто пишет музыку, кто придумывает песни; это просто должно быть круто". И мы работали, и у нас получился альбом, как я считаю, с отличной музыкой.

В тот год, когда я присоединился к IRON MAIDEN, EMI продала все имеющиеся у них фабрики по производству винила, CD и кассет. Они выходили из производственного бизнеса, который был основой музыкального бизнеса. Кусочки пластика, которые можно было купить в музыкальном магазине — будь то винил, кассета или CD — все эти кусочки пластика внезапно резко упали в продажах. EMI вышла из игры. Они думали, что всё станет цифровым. Теперь-то мы знаем, что они заключали сделки с Apple.

Итак, всё шло на спад. Всё было против нас. Форма музыкального бизнеса менялась. Когда мы делали "The X Factor", они говорили, что NIRVANA станут новыми JUDAS PRIEST или новыми IRON MAIDEN — это было странно, но мы с этим столкнулись.

Мы играли в Сиэтле в разгар гранжа, и аудитория разделилась — заметно — на настоящих металлических фанатов, которые были примерно в первых пяти или десяти рядах: "MAIDEN — моя группа. Я здесь, чтобы увидеть MAIDEN. Вот и всё. Я пришёл послушать новые песни", а сзади были такие: "Я пришёл посмотреть на последний концерт этого динозавра. Я просто пришёл, чтобы потом говорить, что видел последний тур IRON MAIDEN". Это было ужасно — совершенно ужасно. Вот как всё было. И именно с этим мы столкнулись во времена "The X Factor" и "Virtual XI".

В Великобритании журналы писали: "MAIDEN мертвы". Мы играли по всему миру, перед 10 тысячами человек за вечер, на стадионах с 70 тысячами человек, 50 тысячами, были хедлайнерами гигантских фестивалей, но в Великобритании, у нас дома, они говорили: "MAIDEN мертвы. MAIDEN больше нет". Ну и где они сейчас? Гранж ушёл. Хэви-металл остался. И MAIDEN остались.

BLACK SABBATH воссоединились. У DEEP PURPLE было воссоединение. И EMI надавила на группу: "Нам нужно воссоединение, чтобы вернуть интерес к IRON MAIDEN". И чтобы я не стоял на пути. В итоге вернулся Bruce, и это дало мне прекрасную возможность начать сольную карьеру».

Ex-IRON MAIDEN Singer BLAZE BAYLEY Recalls Playing In Seattle At Height Of Grunge:








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КомментарииСкрыть/показать 11 )

hansi_hrb


8 дек 2021, 14:15		При всей любви к фактору, судя по конйерту в чили, херовый ты дядя и фронтмен, и исполнитель старых песен никудышний.

Alex_Lakota


8 дек 2021, 14:35		И Диано и Брюс круты и по-своему самобытны, каждый в свой период творчества с Мэйден. А вот Бэйли совсем не впечатляет... как-то даже на оборот: и технически и визуально ощущение понижения планки.

olly71


8 дек 2021, 14:41		hansi_hrb Но Брюс тоже песни с Блейзовских альбомов хуже Блейза поёт . Потому что песни каждого альбома писались под кокретного вокалиста который в то время был в группе и его вокальные возможности.

hansi_hrb


8 дек 2021, 14:43		и лысина сквозь шевелюру не добавляет харизмы, скорее наоборот.

hansi_hrb


8 дек 2021, 14:45		Но Брюс тоже песни с Блейзовских альбомов хуже Блейза поёт
---------------------
Та это понятно. Но песни с репертуара блэйза это ж не основное блюдо данной группы. Как ни крути. Ну а как фронтмен Брюс ваще не сравним.

klim


8 дек 2021, 15:16		Ну я согласен, что после предыдущих вокалистов голос Блейза в Maiden может вызвать отторжение, но на своих сольниках он реально крут. The Man Who Would Not Die вообще один из моих самых любимых альбомов в принципе

father


8 дек 2021, 15:32		"The Man Who Would Not Die вообще один из моих самых любимых альбомов в принципе"

Да, альбом очень крутой, в принципе альбомы Блэйза до 2010 года включительно это очень сильный материал с классным звучанием, я даже Sign of the Cross и Virus предпочитаю слушать в концертной версии Блэйза, а не в студийном оригинале от IM. Не знаю, что там с ним случилось потом, но на данный момент качество материала сильно упало, что от альбома к альбому всё сильнее печалит.

Darkside.ru Member

Starbreaker


8 дек 2021, 15:41		> > > "Потому что песни каждого альбома писались под кокретного вокалиста который в то время был в группе и его вокальные возможности."

Весьма сомнительное заявление.
И сам Блейз, и даже некоторые его бывшие коллеги по IM открыто говорили постфактум о том, что "заставляли" нового певца исполнять песни в совершенно несвойственной его голосу тональности.
Не говоря уже о старых хитах, которые даже практически не меняли с тех же самых нетленок, которые ранее пел и Брюс.

Да и вообще не надо обладать никаким особым музыкальным слухом, чтобы услышать что на большинстве того же Икс-фактора Бейли поёт не так, как он нормально может и должен петь. Достаточно потом включить любой сольник, да хотя даже "As Live As It Gets", чтобы понять насколько при опущенном строе ему сразу же гораздо естественнее и легче даются даже собственные мейденовские сочинения.
Опять же, оставляя за скобками классику, которую его всё равно принуждали исполнять и насиловать в любом случае.

Ну и две трети песен с первых двух альбомов вообще никак не писались "под Дианно", потому что его даже в группе на тот момент ещё не было, когда они уже были написаны.

hansi_hrb


8 дек 2021, 16:02		мне кажется что песни в мейденах пишутся не под вокалистов, а просто как удобно играть. Просто Брюс мог че угодно вытянуть, а Блэйз нет. Может конечно и ошибаюсь.

father


8 дек 2021, 16:14		hansi_hrb, мне тоже так кажется, тем более загадочным остаётся решение взять Блэйза, который, как заметили выше, действительно гораздо лучше раскрывается при пониженном строе. Строй оставили тот же, но взяли вокалиста с абсолютно другим характером и задрочили его в хлам - непонятна цель таких приколов.
Кстати, Afraid to Shoot Strangers в исполнении Блэйза, на мой взгляд, довольно хорошо получилась.

Jack of Diamonds


8 дек 2021, 17:37		да многие треки с ним хорошо получились, главное подход, вот например Wasted years https://youtu.be/nGcD6V_MJ78


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