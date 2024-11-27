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MARK 'THE ANIMAL' MENDOZA о реюнионе TWISTED SISTER



MARK 'THE ANIMAL' MENDOZA в недавнем интервью спросили, поддерживает ли он какие-то отношения с участниками TWISTED SISTER:



«Мы все общаемся. Мы все хорошие друзья. Мы часто разговариваем. Разумеется, Эй Джей [Перо, покойный барабанщик TWISTED SISTER] больше не с нами, потому что если бы Эй Джей был жив, нас было бы пятеро. И мы любим Mike'a [Portnoy], но он не знает внутренней кухни группы. Но мы вчетвером — это Dee, Jay Jay, Eddie и я — ведём групповую переписку, и раз в два месяца или около того кто-то говорит что-то идиотское другому, и это похоже на ядeрную вoйнy. Начинается такое... я сижу здесь, читаю, вникаю и начинаю плакать. Это настолько смешно».



Что касается возможности воссоединения TWISTED SISTER в будущем, Mark сказал:



«Мы решили: "Никогда не говори никогда". Это из песни. Никогда не говори никогда, никогда не говори никогда. Сейчас о воссоединении разговоров нет, но никогда не знаешь, что случится в будущем. Я думаю, пока мы вчетвером можем выходить на сцену и выступать, и никто больше не умрёт — не дай Бог, я не хочу, чтобы это случилось — существует небольшой шанс. Но мы не обсуждали конкретику. Никто из нас не говорит: "Давайте сделаем это в следующем году". Кто знает, что произойдёт? Вдруг кому-то понадобятся деньги [смеётся], и нам придётся играть [смеётся]. И это буду не я [смеётся]».







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