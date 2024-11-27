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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 47
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 21
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[= ||| все новости группы



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Twisted Sister

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27 ноя 2024 : 		 MARK 'THE ANIMAL' MENDOZA о реюнионе TWISTED SISTER

11 окт 2024 : 		 Почему автором всех песен TWISTED SISTER является вокалист?

7 авг 2024 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело играть тяжелый металл»

11 апр 2024 : 		 DEE SNIDER уже не исключает возможности воссоединения TWISTED SISTER

5 фев 2024 : 		 DEE SNIDER о том, как он использовал галоп в стиле IRON MAIDEN в хите TWISTED SISTER

11 дек 2023 : 		 DEE SNIDER вновь вернёт TWISTED SISTER

4 июл 2023 : 		 TWISTED SISTER планируют переиздать дебют с кавер-версиями

13 июн 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Жить на чемоданах больше не желаю»

18 май 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о туре с METALLICA

20 фев 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER не осуждает музыкантов за использование фонограммы

31 янв 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER твёрдо не планирует новых выступлений

28 янв 2023 : 		 TWISTED SISTER сыграли три песни

23 янв 2023 : 		 JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER исполнят три песни»

14 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY выступит с TWISTED SISTER

9 дек 2022 : 		 TWISTED SISTER введут в ЗСМ

4 дек 2022 : 		 Косметика от TWISTED SISTER

5 апр 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Комикам пора перестать шутить над внешностью»

31 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER защищает продюсера

30 янв 2022 : 		 EDDIE OJEDA: «Я заслуживаю большего признания в TWISTED SISTER»

17 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER назвал лейблы преступниками: «Все врут»

8 янв 2022 : 		 Сборник TWISTED SISTER выйдет зимой

1 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рассказал, как собирался судиться с Harley-Davidson

28 окт 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Мы одни из немногих, кто может доставить сотням тысяч человек радость»

26 окт 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER назвал две песни группы, которые стали стандартом в поп-музыке

24 сен 2021 : 		 JAY JAY FRENCH — о воссоединении TWISTED SISTER

27 июл 2021 : 		 Вокалист TWISTED SISTER заявил, что группе не платили деньги более 10 лет
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MARK 'THE ANIMAL' MENDOZA о реюнионе TWISTED SISTER



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MARK 'THE ANIMAL' MENDOZA в недавнем интервью спросили, поддерживает ли он какие-то отношения с участниками TWISTED SISTER:

«Мы все общаемся. Мы все хорошие друзья. Мы часто разговариваем. Разумеется, Эй Джей [Перо, покойный барабанщик TWISTED SISTER] больше не с нами, потому что если бы Эй Джей был жив, нас было бы пятеро. И мы любим Mike'a [Portnoy], но он не знает внутренней кухни группы. Но мы вчетвером — это Dee, Jay Jay, Eddie и я — ведём групповую переписку, и раз в два месяца или около того кто-то говорит что-то идиотское другому, и это похоже на ядeрную вoйнy. Начинается такое... я сижу здесь, читаю, вникаю и начинаю плакать. Это настолько смешно».

Что касается возможности воссоединения TWISTED SISTER в будущем, Mark сказал:

«Мы решили: "Никогда не говори никогда". Это из песни. Никогда не говори никогда, никогда не говори никогда. Сейчас о воссоединении разговоров нет, но никогда не знаешь, что случится в будущем. Я думаю, пока мы вчетвером можем выходить на сцену и выступать, и никто больше не умрёт — не дай Бог, я не хочу, чтобы это случилось — существует небольшой шанс. Но мы не обсуждали конкретику. Никто из нас не говорит: "Давайте сделаем это в следующем году". Кто знает, что произойдёт? Вдруг кому-то понадобятся деньги [смеётся], и нам придётся играть [смеётся]. И это буду не я [смеётся]».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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27 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
Че-то с приклеенными волосами и бородой он жутко выглядит
Like!1
27 ноя 2024
N
Nihel
Вашингтон Ирвинг, похож на экспонат музея восковых фигур.

просмотров: 226

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