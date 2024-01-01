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Почему автором всех песен TWISTED SISTER является вокалист?



Dee Snider в недавнем интервью рассказал о том, как так получилось, что авторство всех песен TWISTED SISTER принадлежит только ему:



«Я пришёл в TWISTED SISTER и присоединился к той группе, которая существовала. Все они были старше меня. Они были на несколько лет старше меня. И все они были из Нью-Йорка, из Бронкса. У них был нью-йоркский стиль. А я был из пригорода. Я был моложе их. Я пришёл в группу окрыленным. У меня был голос, а они обращались со мной как с ребёнком. И это очень отдалило меня от ребят. Сейчас я их всех люблю — в том смысле, что мы друзья, — но в то время, когда я только начинал, это заставляло меня чувствовать, что я не в группе. Так что я долгое время не чувствовал себя частью группы.



Я пытался сочинять с ними, а они не сочиняли со мной. Так что я начал сочинять и стал очень самостоятельным и одиноким, работая над этими песнями, и я никогда не ощущал, что они общие. Я говорил: "Это гитарная партия. Это партия барабанов". И я говорил всем, что делать, — не соло и прочее, но я очень часто приходил со своими песнями как одиночка. Так что я никогда не чувствовал себя виноватым: “Я должен поделиться этими песнями с этими ребятами, потому что они стараются". Нет. Они отрывались и веселились, а я не кайфовал и работал над песней за песней».







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