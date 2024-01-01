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Twisted Sister

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Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело играть тяжелый металл»



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JAY JAY FRENCH в недавнем интервью рассказал о физических нагрузках, которые приходится испытывать, играя в гастролирующей рок-группе:

«Люди не понимают, насколько физически тяжело играть высококлассный металл. Они не понимают этого. Исполнять высококлассный металл — это как участвовать в футбольном матче. Это как отправиться на войну. И нельзя просто выйти и играть с нуля — нужно тренироваться.

Когда TWISTED вернулись в 2003 году [после долгого перерыва], первым нашим выступлением был фестиваль Sweden Rock [Festival], и мы много лет не играли перед такой большой аудиторией, мы не были готовы. Хотя мы были хедлайнерами после YES и JETHRO TULL, что, поверьте мне, было просто умопомрачительно. Потому что я ходил на выступления этих ребят, когда учился в школе, а теперь они выступают передо мной, и это было очень странно. Я чувствовал себя неловко. Я извинился перед ними: "Это дело рук промоутера. Это не я". В любом случае это было не очень хорошее шоу, и мы сами это поняли. И когда мы вернулись, чтобы выступить на фестивале Bang Your Head!!! [в Германии] три недели спустя, мы сказали нашему агенту: "Устрой нам выступление в меньшем зале за день до фестиваля. Нам нужно привыкнуть к сцене".

Это как если ты лайнмен в профессиональном футболе и перед тобой стоит другой чувак, который весит столько же, сколько и ты, а это примерно 150 кг, и лучше быть готовым столкнуться шлемами, потому что если ты не готов к удару головой, ты не знаешь, что будет дальше. По твоему телу пронесётся разряд молнии и выведет тебя из строя. И нужно понимать эту психологию. Кроме того, гитаристу, особенно в группе с двумя гитарами, необходимо уметь правильно сочетать искажённый звук, чтобы правильно подобрать гитарные партии. И это целое искусство. Вот почему мы можем это делать, а многие не могут. Это искусство, и только делая это тысячи раз подряд, вы развиваете это искусство. А нам нужно было снова встать на ноги и привыкнуть к сцене».




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