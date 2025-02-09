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*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Новое видео DEATH SS 181
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Twisted Sister

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Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER



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В рамках недавнего интервью с JAY JAY FRENCH'ом у него спросили, подох ли таки рок окончательно или еще не совсем:

«Люди говорят мне: "С чего ты взял, что рок мёртв?" Моё мнение на этот счёт следующее. Когда мне было 17 лет в 1969 году, все мои герои — BEATLES, THE ROLLING STONES, THE WHO, LED ZEPPELIN, PINK FLOYD, Джими Хендрикс, Боб Дилан, GRATEFUL DEAD, JEFFERSON AIRPLANE — были моложе 27 лет. Задумайтесь об этом на секунду. Величайшие рок-артисты в истории мира, когда мне было 17, были старше меня менее чем на 10 лет. Большинству из них было от 25 до 27 лет. Назовите мне 27-летнюю рок-звезду прямо сейчас. И никто не сможет назвать ни одной.

И когда мне говорят: "Рок не умер, чувак. Он повсюду", я отвечаю: "Ладно, хорошо". Я не говорю, что рок-групп не существует. Я просто говорю, что коллективная психика диктует современные музыкальные тенденции, и они не затрагивают рок-мир, не принимаются массами. Что же заметнее всего в музыкальном мире? Хип-хоп — его очень много. Кантри — огромное количество. Женщины-поп-артисты — их полно. Можно назвать 20 рэперов в возрасте до 25 лет, 20 поп-певиц в возрасте до 25 лет, кантри-артистов можно перечислять пачками. А вот рок-музыкантов не получится перечислить. Это не значит, конечно, что их не существует. Это означает, что с тем, что мы считаем стандартной рок-музыкой, — две гитары, бас-барабаны, вокалист, — по большому счёту покончено. И если это конец, и люди говорят мне: "Что ты думаешь об этом, чувак?" Я не говорю что-то из серии: "Почему всё это не может вернуться?" Я говорю, что был 55-летний период. Чёрт возьми, как его не было? Биг-бэнд продержался 20 лет, а джаз — 20 лет. У них был 20-летний период. Диско продержалось семь лет. Потом всё это стало нишевым продуктом. Значит ли это, что диско больше нет? Нет, диско существует для определённых людей, которым нравится слушать музыку в стиле диско. Вы можете найти канал и слушать его целыми днями, но это не повлияет на мир. То же самое с джазом и классической музыкой. Она всегда будет продаваться, всегда будут люди, которые будут её покупать, и это замечательно, но молодежь Америки не впитывает её и не говорит: "Это отражает нашу суть"».




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9 фев 2025
ElectricRetard
Этот с аргументацией дружит заметно лучше чем Симмонс.
9 фев 2025
Rocky Wolfsson
Так рок сдох или умер?
9 фев 2025
resurgamresponses
ну есть кочка Точка зрения и то хорошо. в чем то прав. да вернее он прав и все.
чем утешаемся?
не грустим
на наш век уже записанного хватит.
а нового? ну будет - хорошо, не будет ну и ладно. вон Кинг Даймонд никак альбом не выпустит. что ж теперь?
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