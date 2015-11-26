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Lacuna Coil

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9 апр 2021 : 		 LACUNA COIL отмечают юбилей альбома

31 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о том, почему группа ничего не сочиняет

23 мар 2021 : 		 Лидер MOONSPELL поддержал LACUNA COIL

23 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о стриме "L'Ultimo Concerto?"

16 мар 2021 : 		 LACUNA COIL выпускают игру

5 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — об акции "L'Ultimo Concerto?"

5 фев 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Многие люди не понимают ценность музыки»

7 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Напрасно думаете, что COVID-19 — всего лишь простуда»

2 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я не против религии, но вопросы есть»

8 окт 2020 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Вдохновения от коронапаузы пока нет»

3 авг 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать!»

23 июл 2020 : 		 LACUNA COIL анонсировали онлайн-концерт

22 июл 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о связи 5G и COVID-19

21 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

13 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

2 июл 2020 : 		 LACUNA COIL запустила серию роликов

26 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о важности занятий спортом на карантине

14 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мир изменился»

27 мар 2020 : 		 LACUNA COIL: «Пожалуйста, оставайтесь дома!»

26 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Сейчас очень мрачное время для музыки и искусства»

23 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о пандемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Италия не похожа на "Resident Evil"»

5 мар 2020 : 		 LACUNA COIL отменили концерты из-за коронавируса

28 фев 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL рассказала о влиянии коронавируса на её жизнь в Италии

29 дек 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Нам было непросто приступить к сочинению нового материала»
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|||| 9 апр 2021

LACUNA COIL отмечают юбилей альбома



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LACUNA COIL опубликовали следующее сообщение:

«Наша вторая пластинка, Unleashed Memories, отмечает двадцатилетие. В честь этого события мы впервые выпустим её виниловую версию, тираж которой составит двести копий (этот вариант можно купить у нас), а также вариант на обычном черном виниле, доступный через Alone Records. Кроме того, мы подготовили и специальные футболки по случаю этого события... »

Заказать пластинку можно здесь или Alone Records.

Трек-лист:

"Heir of a Dying Day"
"To Live Is to Hide"
"Purify"    
"Senzafine"
"When a Dead Man Walks"
"1.19"
"Cold Heritage"    
"Distant Sun"
"A Current Obsession"
"Wave of Anguish"

LACUNA COIL Celebrate Unleashed Memories Album's 20th Anniversary With First Ever Limited Edition Vinyl Release



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