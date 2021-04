9 апр 2021



LACUNA COIL отмечают юбилей альбома



LACUNA COIL опубликовали следующее сообщение:



«Наша вторая пластинка, Unleashed Memories, отмечает двадцатилетие. В честь этого события мы впервые выпустим её виниловую версию, тираж которой составит двести копий (этот вариант можно купить у нас), а также вариант на обычном черном виниле, доступный через Alone Records. Кроме того, мы подготовили и специальные футболки по случаю этого события... »



Заказать пластинку можно здесь или Alone Records.



Трек-лист:



"Heir of a Dying Day"

"To Live Is to Hide"

"Purify"

"Senzafine"

"When a Dead Man Walks"

"1.19"

"Cold Heritage"

"Distant Sun"

"A Current Obsession"

"Wave of Anguish"







