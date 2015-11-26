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Lacuna Coil

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21 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

13 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

2 июл 2020 : 		 LACUNA COIL запустила серию роликов

26 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о важности занятий спортом на карантине

14 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мир изменился»

27 мар 2020 : 		 LACUNA COIL: «Пожалуйста, оставайтесь дома!»

26 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Сейчас очень мрачное время для музыки и искусства»

23 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о пандемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Италия не похожа на "Resident Evil"»

5 мар 2020 : 		 LACUNA COIL отменили концерты из-за коронавируса

28 фев 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL рассказала о влиянии коронавируса на её жизнь в Италии

29 дек 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Нам было непросто приступить к сочинению нового материала»

25 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления LACUNA COIL

6 ноя 2019 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не сразу нашли правильный баланс по вокалу»

29 окт 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «У меня никогда не было проблем в индустрии, где доминируют мужчины»

25 окт 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL

22 окт 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Современное поколение оторвано от реальности»

22 окт 2019 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

4 окт 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL

24 сен 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом альбоме

14 сен 2019 : 		 Новое видео LACUNA COIL

26 июл 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL

21 июл 2019 : 		 Обложка нового альбома LACUNA COIL

9 июл 2019 : 		 Новый альбом LACUNA COIL выйдет осенью

30 июн 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL исполнила а капелла AC/DC "Highway To Hell"
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Новый эпизод "On Tour With LACUNA COIL"



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LACUNA COIL запустили серию роликов "On Tour With Lacuna Coil", в которую войдут закулисные съёмки, сделанные в рамках европейского тура по "Black Anima".

Второй эпизод рассказывает о концерте в Болонье.

LACUNA COIL: Third Episode Of 'On Tour' Internet Video Series





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