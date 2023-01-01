21 июн 2023



Нового альбома LACUNA COIL до 2024 не будет



Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia в недавнем интервью рассказала о том, как идут дела с новым материалом:



«Мы уже сочиняем музыку. Но я полагаю, что до выхода нового альбома должно пройти время.



Проблема на самом деле не в музыке, которую мы сочиняем, а в том, что сейчас, чтобы выпустить альбом, нужно гораздо больше времени. Пандемия всё ещё сказывается. А металлическая музыка, возможно, единственный жанр, в котором поддержка физических носителей всё ещё очень важна. Потому что есть много коллекционеров, много фанатов, которые очень хотят подержать копию пластинки в руках. А на печать виниловых пластинок, на печать компакт-дисков требуется время. Иногда нужен год между доставкой мастера и выпуском пластинки, потому что нужно многое подготовить. Вот почему я говорю о 2024 годе. Может быть, мы запишем альбом в 2023 году, но, скорее всего, он будет выпущен уже в 2024 году. Но мы определённо работаем над новым материалом!»







+1 -0



просмотров: 188

