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Lacuna Coil

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27 май 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL очень рада, что итальянская рок-группа победила на «Евровидении»

15 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LACUNA COIL

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16 мар 2021 : 		 LACUNA COIL выпускают игру

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23 июл 2020 : 		 LACUNA COIL анонсировали онлайн-концерт

22 июл 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о связи 5G и COVID-19

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Вокалистка LACUNA COIL очень рада, что итальянская рок-группа победила на «Евровидении»



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Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia сказала, что она очень рада, что итальянская рок-группа MÅNESKIN победила на конкурсе песни «Евровидение» в этом году.

Группа, название которой в переводе с датского означает «лунный свет», что является данью уважения родине басистки Виктории, победила на конкурсе 22 мая, набрав в общей сложности 529 баллов. Победа MÅNESKIN стала всего лишь третьей победой Италии на популярном конкурсе и первой с 1990 года.

Scabbia рассказала о победе своих соотечественников во время прямой трансляции 23 мая в своём канале Twitch:

«Обычно я не смотрю "Евровидение". Должна сказать, что вчера я впервые смотрела первые пару часов. И это было большое совпадение, что я смотрела его в тот вечер, когда победила Италия.

Музыкальные конкурсы всегда казались мне странными, потому что мне не нравится, когда выставляют одного артиста против другого. Я рада, что Италия и Måneskin победили. Но обычно всё это не моё. Я знаю, что иногда нужно соревноваться с другими, но это не самое моё любимое занятие. И, если честно, это было почти как смотреть на чемпионат по футболу, просто одна команда против другой, и грустные лица, что я очень не люблю. Потому что, конечно, я была очень рада за Италию, но мне было очень грустно за Швейцарию, потому что они долгое время были первыми, а потом вдруг на втором месте оказалась Франция.

Я очень рада, что мы выиграли. Я говорю "мы выиграли", потому что я получила много сообщений из серии: "Вы выиграли. Поздравляю". Я подумала: "Да я ничего не сделала". Моей единственной удачей сегодня было то, что я итальянка, и я подумала: "О Боже! Италия выиграла Евровидение". Но неважно. Вот что я думаю по этому поводу. Я рада за них, и они очень молоды, так что у них будет время поработать над своей карьерой. Но всегда очень грустно, когда это конкурс.
Я рада, что победила рок-группа. Все в Италии сегодня говорили: "Рок никогда не умрёт", а я такая: "Где вы были за два дня до этого?" Вы всегда говорили, что подобная музыка не для радио: "О Боже мой. Там слишком много искажённых гитар", а потом внезапно все стали сегодня душой рок-н-ролла, что очень разочаровывает. Я всегда говорю, что надеюсь, что что-то изменится, но мне это даётся нелегко».

На вопрос одного из своих подписчиков в Twitch о том, будет ли LACUNA COIL когда-либо рассматривать возможность участия в конкурсе «Евровидение», Scabbia ответила:

«LACUNA COIL никогда в жизни не будет участвовать в "Евровидении", потому что для того, чтобы поехать на Евровидение, нужно победить на конкурсе в Сан-Ремо, а в этом мы никогда не будем участвовать как артисты. Мы поехали туда в качестве гостей. Я всегда уважаю вкус того, кто хочет туда поехать или посмотреть это, но мы не по этой части».

LACUNA COIL








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КомментарииСкрыть/показать 15 )

resetius


27 май 2021, 13:37		Это был какой-то испанский стыд. 4 полуголых клоуна на сцене, которые в перерыве на камеру нюхают кокс. Как за такое вообще можно было голосовать? Евровидение совсем прогнило.

Санчез


27 май 2021, 13:54		resetius, уж лучше это, чем победа Манижи и еще какой то черной бабы с песней о женских правах

Darkside.ru Member

Starbreaker


27 май 2021, 14:52		> > > "Это был какой-то испанский стыд. 4 полуголых клоуна на сцене, которые в перерыве на камеру нюхают кокс. Как за такое вообще можно было голосовать?"

Странно, а в соседних топиках про шалуна Эллефсона которую неделю уже сострясают воздух кулаками... И как раз причитают куда же ушёл бунт, угар, голые сиськи и кокс из рок-музыки.

Corpsegrinder04


27 май 2021, 15:38		На фриков пох , а мамка в порядке.

kircore


27 май 2021, 16:37		Отличная группа. Особенно басистка. А номер Манижи был реальным пробитием дна.

Alex Chernyatinsky


27 май 2021, 16:47		Мне кажется, после "победы" существа по имени Кончита Вурст мало-мальски вменяемые люди должны были закрыть для себя тему Евровидения навсегда. Однако нет. Обсуждают, сравнивают, даже спорят.

Oloir


27 май 2021, 16:56		скрепами повеяло в комментах.

gravitgroove


27 май 2021, 17:04		там музыки-то было только у Болгаpскоей исполнительницы и у Эстонца. Остальные либо голосом слабы, либо композиции убоги.
Я пpям увеpен на все 100, что один говноед (4-й от моего комментаpия ввеpх) болел за финских говноpей- мазафакеpoв-бездаpей). Ты пидаpас с убогим вкусом.

BananaSmashedFace


27 май 2021, 17:04		У кончиты была крутая песня, эти норм, но мне зашел исландец

Magyar


27 май 2021, 18:36		Манижа это вообще лютое днище, радует, что это существо заняло только 9 место даже в этом конкурсе фриков. Победителя, как и все остальное, включая манижу, не слушал ибо ну его нахрен.

marcelo


27 май 2021, 19:09		Тут все радоваться должны, что рок-группа победила, а всё равно какие-то говнари повылазили. Итальянцы, да не шедевр, но на Евровидении всегда ценилась подача, то, каким ярким, запоминающимся способом ты сумеешь преподнести свой номер. У итальянцев с этим всё в полном порядке - всё очень стильно, глэм-рокеры словно из 70-х, из времён Дэвида Боуи и Ти Рекс, плюс очень фото и киногеничный вокалист, словно из фильма "Интервью с вампиром". В конце концов, кто, если не они? Француженка, которая копирует Эдит Пиаф? Швейцарец с албанскими корнями с номером, хрен пойми про что?

dmitry.chetverov


27 май 2021, 19:25		а песня то неплохая, если не смотреть на тех, кто исполняет (вокалист реально раздражает своими кривляниями), вполне себе нормально, фанковый ритм такой, качает ахахах, не в чем их особо упрекнуь, надо в край быть зашоренным мудаком чтобы до них доябываться, и это лучше чем постоянные сраные заунывные песни пафосные сопливые от которых тянет блевать, таких там каждый раз дохера

HeliosHyperion


27 май 2021, 19:59		Поебдителей слушал. Остальных не слушал. Всех осуждаю.
Финики-типа-митализды прошлых лет - было смешно. Теперь уже нет.

grgr


27 май 2021, 20:45		А это вы тут все о чём вообще? (о 0)

Orthodox


27 май 2021, 20:58		marcelo, радоваться, только потому что это рок, а не поп? Да уж, очередной школотёнок с "ыыы, миталическое братство!" дэтектед))


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