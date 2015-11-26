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Вокалистка LACUNA COIL очень рада, что итальянская рок-группа победила на «Евровидении»



Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia сказала, что она очень рада, что итальянская рок-группа MÅNESKIN победила на конкурсе песни «Евровидение» в этом году.



Группа, название которой в переводе с датского означает «лунный свет», что является данью уважения родине басистки Виктории, победила на конкурсе 22 мая, набрав в общей сложности 529 баллов. Победа MÅNESKIN стала всего лишь третьей победой Италии на популярном конкурсе и первой с 1990 года.



Scabbia рассказала о победе своих соотечественников во время прямой трансляции 23 мая в своём канале Twitch:



«Обычно я не смотрю "Евровидение". Должна сказать, что вчера я впервые смотрела первые пару часов. И это было большое совпадение, что я смотрела его в тот вечер, когда победила Италия.



Музыкальные конкурсы всегда казались мне странными, потому что мне не нравится, когда выставляют одного артиста против другого. Я рада, что Италия и Måneskin победили. Но обычно всё это не моё. Я знаю, что иногда нужно соревноваться с другими, но это не самое моё любимое занятие. И, если честно, это было почти как смотреть на чемпионат по футболу, просто одна команда против другой, и грустные лица, что я очень не люблю. Потому что, конечно, я была очень рада за Италию, но мне было очень грустно за Швейцарию, потому что они долгое время были первыми, а потом вдруг на втором месте оказалась Франция.



Я очень рада, что мы выиграли. Я говорю "мы выиграли", потому что я получила много сообщений из серии: "Вы выиграли. Поздравляю". Я подумала: "Да я ничего не сделала". Моей единственной удачей сегодня было то, что я итальянка, и я подумала: "О Боже! Италия выиграла Евровидение". Но неважно. Вот что я думаю по этому поводу. Я рада за них, и они очень молоды, так что у них будет время поработать над своей карьерой. Но всегда очень грустно, когда это конкурс.

Я рада, что победила рок-группа. Все в Италии сегодня говорили: "Рок никогда не умрёт", а я такая: "Где вы были за два дня до этого?" Вы всегда говорили, что подобная музыка не для радио: "О Боже мой. Там слишком много искажённых гитар", а потом внезапно все стали сегодня душой рок-н-ролла, что очень разочаровывает. Я всегда говорю, что надеюсь, что что-то изменится, но мне это даётся нелегко».



На вопрос одного из своих подписчиков в Twitch о том, будет ли LACUNA COIL когда-либо рассматривать возможность участия в конкурсе «Евровидение», Scabbia ответила:



«LACUNA COIL никогда в жизни не будет участвовать в "Евровидении", потому что для того, чтобы поехать на Евровидение, нужно победить на конкурсе в Сан-Ремо, а в этом мы никогда не будем участвовать как артисты. Мы поехали туда в качестве гостей. Я всегда уважаю вкус того, кто хочет туда поехать или посмотреть это, но мы не по этой части».







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