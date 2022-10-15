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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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Lacuna Coil

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Зачем LACUNA COIL переделали альбом? — 2



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Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia в рамках недавнего разговора рассказала о причинах, по которым группа выпустила "Comalies XX":

«Я считаю, что выпуск альбома, который не является новым, но по факту ста таковым, потому что подход был новым, и большая часть музыки совершенно нова, был очень крутым шагом для LACUNA COIL, чтобы снова начать работать над музыкальными произведениями. Потому что во время пандемии, я должна сказать, мы не испытывали вдохновения. Тот факт, что нам приходилось оставаться дома, не способствовал нашему вдохновению, потому что мы испытывали большую грусть, мы не знали, когда всё возобновится. Поэтому мы не испытывали желания записывать альбом, который принесёт с собой весь негатив от пандемии. Так что я думаю, что "Comalies XX" для нас — это не только торжество в честь пластинки, которая родилась 20 лет назад, но и торжества в честь настоящего и будущего, потому что мы начинаем с новыми силами и знаем, что с этого момента мы не будем принимать что-то как должное в жизни и в музыке, что всегда стоит экспериментировать и пробовать новые пути, при это всегда оставаясь довольными собой и своим творчеством».




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15 окт 2022
S
Sw0Rn
Ну Кристина, ну молодец))
15 окт 2022
Corpsegrinder04
Мамка сказала переделать,значит надо переделать.

просмотров: 412

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