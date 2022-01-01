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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 28
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 24
*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 16
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Lacuna Coil

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26 окт 2022 : 		 Носки исполняют LACUNA COIL

20 окт 2022 : 		 LACUNA COIL отметила юбилей "Comalies"

19 окт 2022 : 		 Вокалистка LACUNA COIL и тролли

15 окт 2022 : 		 Зачем LACUNA COIL переделали альбом? — 2

13 окт 2022 : 		 Зачем LACUNA COIL переделали альбом?

4 окт 2022 : 		 У LACUNA COIL есть 5–6 новых песен

16 сен 2022 : 		 Новое видео LACUNA COIL

12 сен 2022 : 		 LACUNA COIL открыла тур

19 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL

20 июл 2022 : 		 Новое видео LACUNA COIL

19 июл 2022 : 		 LACUNA COIL представили новую версию старой песни

18 июл 2022 : 		 LACUNA COIL отметят юбилей "Comalies"

16 июн 2022 : 		 LACUNA COIL обещают новую музыку

11 май 2022 : 		 LACUNA COIL отметит юбилей "Comalies"

12 апр 2022 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

10 мар 2022 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о перенесенном COVID-19

23 фев 2022 : 		 LACUNA COIL работают над особым проектом

18 авг 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мне не хватает путешествий»

1 авг 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о том, когда впервые услышала METALLICA

2 июл 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Пандемия всех поменяла»

24 июн 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LACUNA COIL

18 июн 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL поставила укол

11 июн 2021 : 		 LACUNA COIL начинают думать о новом альбоме

27 май 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL очень рада, что итальянская рок-группа победила на «Евровидении»

15 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LACUNA COIL

16 апр 2021 : 		 Концертный релиз LACUNA COIL выйдет летом
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Носки исполняют LACUNA COIL



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LACUNA COIL заслужили свой клип от Sock Puppet Parody — видео доступно ниже.




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