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Lacuna Coil

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|||| 5 янв 2023

Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут котировать так же, как мужчин



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В рамках "My 3 Questions To" у вокалистки LACUNA COIL Cristina Scabbia спросили. считает ли она, что сейчас женщин в металле стали воспринимать куда серьезнее чем тридцать лет назад, когда группа была только образована:

«Чувствую ли я, что все изменилось? Безусловно, да. Когда я начинала, было не так много групп с женщиной в составе. Металл все еще был практически запретной темой для женщин, потому что это была сцена с сильным преобладанием мужчин. И это по-прежнему так, но, конечно, сейчас гораздо больше групп с женщинами в составе, что меня, безусловно, радует, даже несмотря на то, что нас все еще воспринимают по-разному. Я не думаю, что когда-нибудь случится так, что нас будут воспринимать одинаково, и отчасти это нормально, потому что мы разные. Я считаю, что мы — другой мир.

Что мне не нравится в том, что я женщина в мире, где доминируют мужчины, так это то, что очень часто нас судят по внешности, и я это понимаю; многие парни получают то же самое. Но для женщин это как бы... Скажем, для парней, если у них есть внешность, это плюс. Для женщин, если у них есть внешность, это плюс с точки зрения внимания СМИ; это плюс с точки зрения — я не знаю — людей, пускающих слюни при виде тебя; но это не обязательно положительно влияет на потенциал, который у тебя уже есть. И это печально, потому что людей нельзя судить по их внешности. Я понимаю, что внешность — это первое, что ты видишь, но будет здорово, если удастся выйти за рамки этого, особенно в музыке, где инструмент, на котором ты играешь, голос, который ты извлекаешь из своего тела, и чувства, которые ты пытаешься передать своей музыкой, являются самыми важными вещами!»




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5 янв 2023
грозакоммунистов
Так оно и не нужно.
Все помешались на этом "равенстве" и вместо того чтоб смотреть чего достигла ты, ты смотришь за тем имеют другие. Где-то мужчины лучше женщин, а есть где женщины лучше мужчин - это и есть свобода, где само-собой есть лучшие и худшие.
Like!1
5 янв 2023
грозакоммунистов
грозакоммунистов, wahrandPhain,
конечно:
- например сфера экономики (вспомни количество женщин-бухгалтеров, которых ты встречал за свою жизнь). Наглядным примером является количество студенток на экономических факультетах в противовес парням.
- Маркетологи, менеджеры.
- Дизайнеры, стилисты, визажисты, да и в принципе сферы где креативное мышление имеет значение.
- Тех. поддержка, всякие колл. центры.
- Сфера обслуживания - секретарши, официантки и пр. сферы где важно справляться с многозадачностью.

ну и конечно в сферах где основополагающую роль играют забота и воспитание, которые влияют на миропонимание в принципе - это врачи, воспитатели, медсёстры, няни и учителя.
Не видел не одного случая где обезьяна мыла и готовила лучше чем человек. Если серьёзно, то я вообще не понимаю почему готовка ныне воспринимается, как сфера низкого порядка., при чём и фемками тоже. Едят все и всегда.

P.S. Куда-то делся ответ юзера WahrandPhain, по этому отвечаю так.
5 янв 2023
В
Вашингтон Ирвинг
Да Бога ради, пусть кто угодно играет метал (или делает что-то ещё, что не портит жизнь ближним). Даже если делает это плохо, это все равно лучше, чем слышать голоса какой-то группы людей о том, что их ущемляют. Причем, наплевать, есть ли эта дискриминация на самом деле или нет - если есть, то это реально хреново, если нет, то просто не хочется всё это слушать.
5 янв 2023
o
olly71
Хрен её знает что она несёт . у меня например уже много лет одна из любимейщих групп это CRYSTAL VIPER а там основатель лидер и главный композитор женщина Марта Габриель . Главное качественно делать свою работу и по хуй какого ты пола .
Like!3
6 янв 2023
a
antoner
olly71, crystal Viper тоже нравится,вот это хороший пример.
6 янв 2023
a
antoner
При всём уважении женщин в металле,30-ть лет назад метал был металом в отличии от современности.

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