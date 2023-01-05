5 янв 2023



Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут котировать так же, как мужчин



В рамках "My 3 Questions To" у вокалистки LACUNA COIL Cristina Scabbia спросили. считает ли она, что сейчас женщин в металле стали воспринимать куда серьезнее чем тридцать лет назад, когда группа была только образована:



«Чувствую ли я, что все изменилось? Безусловно, да. Когда я начинала, было не так много групп с женщиной в составе. Металл все еще был практически запретной темой для женщин, потому что это была сцена с сильным преобладанием мужчин. И это по-прежнему так, но, конечно, сейчас гораздо больше групп с женщинами в составе, что меня, безусловно, радует, даже несмотря на то, что нас все еще воспринимают по-разному. Я не думаю, что когда-нибудь случится так, что нас будут воспринимать одинаково, и отчасти это нормально, потому что мы разные. Я считаю, что мы — другой мир.



Что мне не нравится в том, что я женщина в мире, где доминируют мужчины, так это то, что очень часто нас судят по внешности, и я это понимаю; многие парни получают то же самое. Но для женщин это как бы... Скажем, для парней, если у них есть внешность, это плюс. Для женщин, если у них есть внешность, это плюс с точки зрения внимания СМИ; это плюс с точки зрения — я не знаю — людей, пускающих слюни при виде тебя; но это не обязательно положительно влияет на потенциал, который у тебя уже есть. И это печально, потому что людей нельзя судить по их внешности. Я понимаю, что внешность — это первое, что ты видишь, но будет здорово, если удастся выйти за рамки этого, особенно в музыке, где инструмент, на котором ты играешь, голос, который ты извлекаешь из своего тела, и чувства, которые ты пытаешься передать своей музыкой, являются самыми важными вещами!»







+1 -2



( 6 ) просмотров: 875

