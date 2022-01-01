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Музыканты LACUNA COIL — о социальных сетях



В рамках беседы с AndrewHaug.com участники LACUNA COIL Cristina Scabbia и Andrea Ferro ответили на вопрос о важности социальных сетей и общения там с фанатами с целью продвижения.



Cristina сказала:



«Честно говоря, порой это перебор. Мне нравятся социальные сети. Иногда это безумие, что если ты не публикуешь ничего в своих социальных сетях, то для всего мира это выглядит так, как будто ничего не происходит, в то время как чаще всего, если ты не выкладываешь много постов в социальных сетях, то только потому, что ты делаешь много всего за кулисами. Но люди этого не видят. Мы приняли это, потому что знаем, что это часть работы. Тогда [в начале существования группы], наверное, было больше видео и интервью в журналах. Теперь всё изменилось. Я имею в виду, что нельзя ожидать, что жизнь будет стоять на месте; нужно двигаться вместе с ней. И я должна сказать, что мы были готовы к эволюции. Мы не только жизнестойки как люди в целом, но и любим всё новое. Мы всегда следим за тем, что происходит. Мы просто принимаем это. Мы знаем, что всё так, как есть».



Andrea добавил:



«Немного сложно, потому что постоянно появляются всё новые и новые средства коммуникации. Сначала это были только Facebook* или MySpace, а теперь Instagram*. А потом запустили TikTok... Некоторые из этих площадок больше предназначены для создателей контента, они не совсем подходят для группы — если только у вас в группе нет кого-то, кто серьёзно занимается созданием контента. Поэтому также важно понимать, где вы можете продвигаться, а где это бесполезно, потому что у вас нет для этого необходимых навыков».



Cristina продолжила:



«А ещё вам нужно время — для того, чтобы заниматься этим, вам нужно время... Даже если вы хотите заниматься Twitch, вам нужно выделить хотя бы пару часов в день. Но если вы путешествуете, если вы играете, если вы даёте интервью, у вас нет этого времени. У вас нет такой роскоши, как 48-часовой день».



* Деятельность Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена.







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