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Lacuna Coil

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18 июн 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL поставила укол

11 июн 2021 : 		 LACUNA COIL начинают думать о новом альбоме

27 май 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL очень рада, что итальянская рок-группа победила на «Евровидении»

15 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LACUNA COIL

16 апр 2021 : 		 Концертный релиз LACUNA COIL выйдет летом

9 апр 2021 : 		 LACUNA COIL отмечают юбилей альбома

31 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о том, почему группа ничего не сочиняет

23 мар 2021 : 		 Лидер MOONSPELL поддержал LACUNA COIL

23 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о стриме "L'Ultimo Concerto?"

16 мар 2021 : 		 LACUNA COIL выпускают игру

5 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — об акции "L'Ultimo Concerto?"

5 фев 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Многие люди не понимают ценность музыки»

7 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Напрасно думаете, что COVID-19 — всего лишь простуда»

2 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я не против религии, но вопросы есть»

8 окт 2020 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Вдохновения от коронапаузы пока нет»

3 авг 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать!»

23 июл 2020 : 		 LACUNA COIL анонсировали онлайн-концерт

22 июл 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о связи 5G и COVID-19

21 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

13 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

2 июл 2020 : 		 LACUNA COIL запустила серию роликов

26 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о важности занятий спортом на карантине

14 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мир изменился»

27 мар 2020 : 		 LACUNA COIL: «Пожалуйста, оставайтесь дома!»

26 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Сейчас очень мрачное время для музыки и искусства»

23 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о пандемии коронавируса
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Вокалистка LACUNA COIL поставила укол



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15 июня Cristina Scabbia из итальянской группы LACUNA COIL сделала прививку от COVID-19.

49-летняя певица, которая является участницей LACUNA COIL с 1996 года, объявила о своей вакцинации в посте в Instagram в среду. Она поделилась фотографией, на которой запечатлена во время вакцинации, и написала следующее:

«Дело ваше, но я для себя решила.

Я доверяю науке, врачам, медсёстрам больше, чем видеороликам на YouTube или постам в Facebook, которые запутывают больше, чем телевизионные новости.

Я cделала прививку вчера, пока всё хорошо, и ни одного побочного эффекта не появилось (чего я в любом случае ожидаю, так же, как и от прививки, которую мне сделали, когда я была маленькой девочкой, поэтому я никогда не болела полиомиелитом и другими неприятными болезнями).

Ради концертов, человеческого общения и нормальной жизни».

По состоянию на минувший понедельник 13 регионов, в которых проживает 40,5 миллионов человек, или две трети населения Италии, были переименованы в «белые зоны», где отменён комендантский час, а люди обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

По данным Euronews, уровень заболеваемости коронавирусом в Италии остаётся низким по сравнению с другими странами: семидневный показатель заболеваемости составляет 25 случаев на 100 000 жителей.

Регион Ломбардия с населением 10 миллионов человек, где находится родной город группы LACUNA COIL — Милан, больше всего пострадал от пандемии.

По состоянию на 16 июня в Италии было введено около 43,3 миллиона доз вакцины COVID-19. Наибольшее количество доз вакцины было введено в Ломбардии — почти 7,5 миллионов.

LACUNA COIL



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