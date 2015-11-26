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Вокалистка LACUNA COIL поставила укол



15 июня Cristina Scabbia из итальянской группы LACUNA COIL сделала прививку от COVID-19.



49-летняя певица, которая является участницей LACUNA COIL с 1996 года, объявила о своей вакцинации в посте в Instagram в среду. Она поделилась фотографией, на которой запечатлена во время вакцинации, и написала следующее:



«Дело ваше, но я для себя решила.



Я доверяю науке, врачам, медсёстрам больше, чем видеороликам на YouTube или постам в Facebook, которые запутывают больше, чем телевизионные новости.



Я cделала прививку вчера, пока всё хорошо, и ни одного побочного эффекта не появилось (чего я в любом случае ожидаю, так же, как и от прививки, которую мне сделали, когда я была маленькой девочкой, поэтому я никогда не болела полиомиелитом и другими неприятными болезнями).



Ради концертов, человеческого общения и нормальной жизни».



По состоянию на минувший понедельник 13 регионов, в которых проживает 40,5 миллионов человек, или две трети населения Италии, были переименованы в «белые зоны», где отменён комендантский час, а люди обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.



По данным Euronews, уровень заболеваемости коронавирусом в Италии остаётся низким по сравнению с другими странами: семидневный показатель заболеваемости составляет 25 случаев на 100 000 жителей.



Регион Ломбардия с населением 10 миллионов человек, где находится родной город группы LACUNA COIL — Милан, больше всего пострадал от пандемии.



По состоянию на 16 июня в Италии было введено около 43,3 миллиона доз вакцины COVID-19. Наибольшее количество доз вакцины было введено в Ломбардии — почти 7,5 миллионов.







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