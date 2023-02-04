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Lacuna Coil

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|||| сегодня

Вокалистка LACUNA COIL чуть себя не спалила



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CRISTINA SCABBIA поделилась сообщением о недавнем происшествии:

«В общем, я готовила еду и использовала маленькую сковороду, чтобы поджарить чипсы. И случилось так, что я использовала какую-то утварь, чтобы взять чипсы и переложить их в другое место. И утварь, которую я использовала, практически выскользнула из моих пальцев, сдвигая сковороду. Я совершила такое движение и создала что-то вроде волны, которая ударила мне прямо в лицо. В общем, это было довольно ужасно, потому что было много... Я на секунду испугалась, потому что, конечно, было больно, жгло. Я не очень понимала, что происходит, потому что все, что ты чувствуешь, когда обжигаешься, это только ожог. То есть ты не понимаешь, что происходит. На секунду краснеет, потом набухает, потом спадает. И я не знала, как обстоят дела, поэтому я в прямом смысле подставила лицо под холодную воду - очень холодную воду - и попыталась смыть масло. Поэтому я очень быстро схватила мыло, конечно, не слишком сильно намыливая лицо. И я намылила лицо. А потом я подставила его под воду. Затем я срезала несколько листьев с моего алоэ вера и приложила их к коже, потому что алоэ вера прекрасно помогает при ожогах.

Вчера было ужасно, потому что все продолжало жечь; я не знала, как уменьшить интенсивность жжения. Я держала на лице полотенце с водой, будучи очень, очень осторожной. Еще мне досталось и на руку».

Она добавила, что считает себя «очень, очень, очень везучей, потому что не попало в глаз. Такие случаю обычно происходят дома. Многие ужасные вещи случаются именно дома, потому что это место, где ты чувствуешь себя в безопасности, и ты как будто забываешь обо всех мерах предосторожности, потому что чувствуешь, что ты неприкосновенен».




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4 фев 2023
gravitgroove
Похожа на продавщицу зелени и сванской соли в моем местном рынке.
Like!1  Dislike!1
4 фев 2023
Hellg
bjorn667, хаха, прям в голос))) Спасибо за видео!
Like!2
4 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
А я однажды шел по улице, и на меня посмотрела собака.
Like!2
4 фев 2023
S
Sw0Rn
Это конечно новость не из приятных, особенно когда надеялся, что она "спалила" себя в другом смысле)

просмотров: 765

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