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LACUNA COIL начинают думать о новом альбоме



В рамках недавнего интервью с Revolver вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia ответила на вопрос о том, использовали ли она и её коллеги по группе время на карантине для работы над новым материалом:



«Не во время карантина, потому что мы не хотели насильно внушать себе, что раз мы дома, то должны писать музыку. Мы всегда считали, что для того, чтобы сочинять музыку, нужно вдохновение. А вдохновение приходит извне, приходит от опыта, который у тебя есть, от вещей, которые ты проживаешь. По крайней мере, это актуально для нас.



Все, что мы делаем в обычной жизни, в нормальной жизни, обогащает нас и даёт нам то, что мы можем вложить в нашу музыку. А ещё мы любим сочинять вместе. Так, если Marco [Coti Zelati, бас] создаёт основу музыки вместе с другими музыкантами группы, то Andrea [Ferro, вокал] и я вступаем с текстами и вокальными линиями. Но мы делаем это вместе. Нам нужно войти в режим сочинения песен. Поэтому нам не очень нравилось, что мы должны сочинять отдельно, только потому, что мы обязаны сделать запись, так как наступил карантин. Сейчас мы начинаем собирать идеи, потому что чувствуем себя немного счастливее.



Мы не хотели, чтобы что-то было связано с негативом пандемии... Вот почему я использовала своё время, чтобы сделать что-то совершенно другое. Потому что я знала, что то, что я сделала, абсолютно отличается от того, что я обычно делаю, это заставит меня снова начать делать то, что я делала раньше со страстью, и страсть будет той же. Я просто боялась, что если бы я использовала всё время простоя, занимаясь музыкой, когда я на самом деле этого не хотела, то всё это оказало бы на меня негативное влияние. И я бы пришла к решению, что больше не хочу этим заниматься. Ну и ещё мне хотелось доказать себе, что музыка — это моя главная страсть. Мне нравится то, чем я зарабатываю на жизнь, и я надеюсь, что смогу заниматься этим до самой смерти. Но я также хотела доказать себе, что я могу быть способна и на что-то другое».







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