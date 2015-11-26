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LACUNA COIL запустила серию роликов



LACUNA COIL запустила серию роликов "On Tour With Lacuna Coil", в которую войдут закулисные съемки, сделанные в рамках европейского тура по "Black Anima".



«Раз мы все еще не можем путешествовать по миру и выходить на сцену, чтобы играть для вас каждый вечер, мы приглашаем вас в путешествие по закулисам нашего европейского тура по "Black Anima" — только на нашем YouTube-канале. Каждую среду мы будем выкладывать новый ролик в сериале #OnTourWithLacunaCoil — первый из них уже доступен для просмотра! Подписывайтесь на наш канал и не пропустите новые выпуски!» — призывает Cristina Scabbia.













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