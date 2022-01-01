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*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*Новое видео KATATONIA 11
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
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Lacuna Coil

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|||| 7 дек 2022

LACUNA COIL начнут работу в 2023 году



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Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia ответила на вопрос, какие у группы ближайшие планы:

«Мы вернулись домой как раз к тому времени, чтобы отпраздновать Рождество с нашими семьями и друзьями. Я думаю, что с января мы сосредоточимся на новом материале. У нас уже есть некоторые наработки, но не полноценные песни. Так что мы встретимся и начнём работать над новыми композициями».




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