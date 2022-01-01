7 дек 2022



LACUNA COIL начнут работу в 2023 году



Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia ответила на вопрос, какие у группы ближайшие планы:



«Мы вернулись домой как раз к тому времени, чтобы отпраздновать Рождество с нашими семьями и друзьями. Я думаю, что с января мы сосредоточимся на новом материале. У нас уже есть некоторые наработки, но не полноценные песни. Так что мы встретимся и начнём работать над новыми композициями».







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