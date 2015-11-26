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Lacuna Coil

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26 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Сейчас очень мрачное время для музыки и искусства»

23 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о пандемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Италия не похожа на "Resident Evil"»

5 мар 2020 : 		 LACUNA COIL отменили концерты из-за коронавируса

28 фев 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL рассказала о влиянии коронавируса на её жизнь в Италии

29 дек 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Нам было непросто приступить к сочинению нового материала»

25 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления LACUNA COIL

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29 окт 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «У меня никогда не было проблем в индустрии, где доминируют мужчины»

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22 окт 2019 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL
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Вокалистка LACUNA COIL: «Многие люди не понимают ценность музыки»



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Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia в одном из интервью поделилась своим видением того, как пандемия повлияла на концертную индустрию:

«Это безумие, потому что это уже изменило музыкальную индустрию, так как всё остановилось. Ничего не происходит — собрания людей, конечно же, невозможны, а концерты — это сплошные собрания, это люди, которые собираются вместе, потеют вместе, поют друг другу в лицо. Так что, конечно, всё остановилось, путешествия запрещены. Нам пришлось отменить два тура, и, конечно, я знаю много друзей и артистов, которые должны были сделать то же самое.

Самое безумное — мы не знаем, когда всё снова возобновится. Потому что на других видах работы, по крайней мере, было сказано: "Хорошо, ты начнёшь в этом месяце", с некоторыми вопросами безопасности, о которых нужно позаботиться [и] быть осторожными. Но для нас и для всех артистов по всему миру это действительно трудно. И дело не только в артистах, но и в людях, которые работают за кулисами.

Многие люди склонны забывать об этом, потому что это проблема не только певцов и музыкантов, но и тех, кто занимается сценами, кто работает на площадках. Владельцам концертных залов иногда приходилось закрываться из-за COVID. Так что это огромная проблема, и весь бизнес сильно пострадал.

Cristina ответила на вопрос о том, есть ли что-либо, что она могла бы изменить в музыкальном бизнесе, если бы могла:

«Ну, есть некоторые вещи, которые я бы определённо изменила, потому что я думаю, что многие люди не воспринимают ценность и важность музыки в мире. Мы постоянно слышим музыку, и так много её слышим, так привыкли к ней, что думаем, что это нечто само собой разумеющееся. Так что многие люди на самом деле не принимают во внимание ту тяжёлую работу, которой занимаются музыканты, певцы, создавая музыку. Иногда быть музыкантом даже не считается работой. Так что если бы я могла что-то изменить, я бы приняла ещё несколько законов, чтобы защитить работу музыкантов, чтобы это подчёркивало важность музыки: это здорово, это прекрасно, мы все этого хотим, но на самом деле это она не появляется из ниоткуда. Есть тот, кто её создает, есть тот, кто её записывает, за этим стоит много работы и много денег. Так что когда ты делаешь это для того, чтобы заработать на жизнь, ты тратишь много денег, потому что это твоя жизнь, и это твоя работа. Так что я бы исправила некоторые правила, особенно в отношении онлайн-музыки или некоторых платформ, которые не доплачивают многим музыкантам».

LACUNA COIL





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