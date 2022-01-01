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Lacuna Coil

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Зачем LACUNA COIL переделали альбом?



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Вокалист LACUNA COIL Andrea Ferro в рамках недавнего разговора рассказал о причинах, по которым группа выпустила "Comalies XX":

«В принципе, зная, что наступает 20-летний юбилей, мы могли бы ограничиться ремастерингом пластинки. Когда вы проводите ремастеринг, обычно в основном происходят компрессия файлов, усиление звука, и на этом всё. Или, может быть, вы переупаковываете альбом с немного другим дизайном. И на этом всё. Поэтому для такого особенного альбома, как "Comalies", который стал нашей знаковой пластинкой, которая была самой важной в первой части нашей карьеры, мы решили сделать что-то более масштабное в честь праздника. И мы решили вместо того, чтобы просто сделать ремастеринг, вернуться и переработать песни, переставить их, перезаписать и как бы привнести звучание "Comalies" и суть "Comalies" в звучание группы в 2022 году, как на последних двух альбомах, таких как "Delirium" и "Black Anima", и попытаться использовать тот же состав, тот же подход, который мы имеем сейчас, к старым песням, и посмотреть, что получится в результате. Это был некоторый вызов для нас, а также для наших поклонников, потому что когда ты возвращаешься назад и касаешься чего-то настолько важного, то это всегда рискованно, потому что люди могут возненавидеть даже саму идею. Но поскольку мы всегда были группой, которая с нетерпением ждёт того, что будет дальше, — мы не так часто оглядываемся назад — поэтому мы всё же решили сделать это и посмотреть, что у нас получится, что за запись может получиться. И на самом деле мы очень довольны результатом. Разумеется, сейчас другая эпоха. Альбом "Comalies" в 2002 году был совершенно другой пластинкой — инновационной, необычной и новой для многих людей, в то время как сейчас это больше, как я уже сказал, эксперимент, который мы провели. Понятно, что это не может играть ту же роль, что и альбом».




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