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Lacuna Coil

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2 июл 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Пандемия всех поменяла»

24 июн 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LACUNA COIL

18 июн 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL поставила укол

11 июн 2021 : 		 LACUNA COIL начинают думать о новом альбоме

27 май 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL очень рада, что итальянская рок-группа победила на «Евровидении»

15 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LACUNA COIL

16 апр 2021 : 		 Концертный релиз LACUNA COIL выйдет летом

9 апр 2021 : 		 LACUNA COIL отмечают юбилей альбома

31 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о том, почему группа ничего не сочиняет

23 мар 2021 : 		 Лидер MOONSPELL поддержал LACUNA COIL

23 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о стриме "L'Ultimo Concerto?"

16 мар 2021 : 		 LACUNA COIL выпускают игру

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5 фев 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Многие люди не понимают ценность музыки»

7 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Напрасно думаете, что COVID-19 — всего лишь простуда»

2 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я не против религии, но вопросы есть»

8 окт 2020 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Вдохновения от коронапаузы пока нет»

3 авг 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать!»

23 июл 2020 : 		 LACUNA COIL анонсировали онлайн-концерт

22 июл 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о связи 5G и COVID-19

21 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

13 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

2 июл 2020 : 		 LACUNA COIL запустила серию роликов

26 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о важности занятий спортом на карантине

14 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мир изменился»

27 мар 2020 : 		 LACUNA COIL: «Пожалуйста, оставайтесь дома!»
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Вокалистка LACUNA COIL: «Пандемия всех поменяла»



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В рамках беседы с подкастом "Last Words" вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia ответила на вопрос, насколько ситуация в ее родной Италии изменилась по сравнению с прошлым годом (интервью было весной):

«Честно говоря, не особо. Такое ощущение, что мы застряли в прошлом году. Разница, которую я чувствую, заключается в том, что люди не паникуют так сильно, как в начале этой пандемии, что, с одной стороны, даёт мне некую видимость нормальности. Даже если я вижу вокруг людей в масках, по крайней мере, они не смотрят на тебя так, будто ты собираешься навлечь на них смерть в одно мгновение. Но с другой стороны, это вызывает у меня беспокойство, потому что мы ещё не избавились от этой чёртовой пандемии. Поэтому я не хочу отказываться от защиты себя и других и просто хочу быть внимательной.

Я знаю людей, которые заразились этим вирусом, и некоторые из них были в порядке — у некоторых из них не было никаких симптомов — но я знаю людей, которые умерли, я знаю людей, которым было очень, очень плохо, и спустя недели после этого у них всё ещё были проблемы с дыханием. Так что болезнь существует — независимо от того, сильно или менее сильно она поражает вас, она есть. И это очень заразно. И мы ничего не можем с этим поделать».

Объясняя, что «такое ощущение, что время остановилось»", Cristina продолжила, что LACUNA COIL была «одной из самых первых групп», отменивших турне в начале пандемии.

«Мы чувствовали её приближение, потому что Италия была вторым местом, куда пришла пандемия, или, по крайней мере, когда пришёл COVID, потому что тогда пандемия ещё не была объявлена. И мы всё ещё остаёмся в этом состоянии — мы всё ещё находимся в очередной изоляции. Мы на второй неделе из трёх. Показатели то растут, то падают. У нас были периоды, когда мы могли выходить на улицу, всегда в маске. И кривая снова пошла вниз, потом вверх, потом вниз. Но мы не видим конца. И с вакцинами мы тоже сильно отстаём».

Cristina добавила, что хотя всем не терпится вернуть некое подобие нормальной жизни, возвращение к привычному образу жизни, скорее всего, будет выглядеть совсем иначе в первые дни после окончания пандемии:

«Все мы хотим вернуть свою жизнь. Конечно, рестораны открываются и закрываются, но, например, я уже год не даю концертов. Я сыграла три концерта в рамках благотворительного проекта, и это было просто сюрреалистично, потому что по сути мы играли перед толпой, которая сидела, не могла двигаться, не могла [встать], даже аплодировать или подбадривать. И это было похоже на выступление перед присяжными.

Мы все хотим вернуться к нормальной жизни, но иногда я задаюсь вопросом: вернёмся ли мы когда-нибудь к норме? Потому что я не могу представить, как вдруг с завтрашнего дня всё будет открыто, все могут выходить на улицу, никаких масок. Это кажется очень странным. И больше всего меня беспокоит то, что мы уже почти привыкли к этой уединённой новой жизни.

Я была человеком, которому постоянно необходимо было выходить на улицу. Я постоянно путешествовала. Я была в туре большую часть года — очень социализированная личность. Может быть, я больше не любительница вечеринок, ходящая в клубы каждую ночь, но мне нравились люди, мне нравилось взаимодействие. А сейчас я чувствую, что если я выхожу на улицу, например, на час, мне кажется, что нужно вернуться домой, потому что так я чувствую себя безопаснее, и теперь мой мир вращается вокруг моего компьютера, моей гостиной. И это пугает меня, потому что эта чёртова пандемия изменила нас по-настоящему. И даже когда вирус уйдёт, я думаю, что нам понадобится время, чтобы приспособиться к новой нормальности, если она вообще вернётся».

LACUNA COIL





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