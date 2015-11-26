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Вокалистка LACUNA COIL : «Пандемия всех поменяла»



В рамках беседы с подкастом "Last Words" вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia ответила на вопрос, насколько ситуация в ее родной Италии изменилась по сравнению с прошлым годом (интервью было весной):



«Честно говоря, не особо. Такое ощущение, что мы застряли в прошлом году. Разница, которую я чувствую, заключается в том, что люди не паникуют так сильно, как в начале этой пандемии, что, с одной стороны, даёт мне некую видимость нормальности. Даже если я вижу вокруг людей в масках, по крайней мере, они не смотрят на тебя так, будто ты собираешься навлечь на них смерть в одно мгновение. Но с другой стороны, это вызывает у меня беспокойство, потому что мы ещё не избавились от этой чёртовой пандемии. Поэтому я не хочу отказываться от защиты себя и других и просто хочу быть внимательной.



Я знаю людей, которые заразились этим вирусом, и некоторые из них были в порядке — у некоторых из них не было никаких симптомов — но я знаю людей, которые умерли, я знаю людей, которым было очень, очень плохо, и спустя недели после этого у них всё ещё были проблемы с дыханием. Так что болезнь существует — независимо от того, сильно или менее сильно она поражает вас, она есть. И это очень заразно. И мы ничего не можем с этим поделать».



Объясняя, что «такое ощущение, что время остановилось»", Cristina продолжила, что LACUNA COIL была «одной из самых первых групп», отменивших турне в начале пандемии.



«Мы чувствовали её приближение, потому что Италия была вторым местом, куда пришла пандемия, или, по крайней мере, когда пришёл COVID, потому что тогда пандемия ещё не была объявлена. И мы всё ещё остаёмся в этом состоянии — мы всё ещё находимся в очередной изоляции. Мы на второй неделе из трёх. Показатели то растут, то падают. У нас были периоды, когда мы могли выходить на улицу, всегда в маске. И кривая снова пошла вниз, потом вверх, потом вниз. Но мы не видим конца. И с вакцинами мы тоже сильно отстаём».



Cristina добавила, что хотя всем не терпится вернуть некое подобие нормальной жизни, возвращение к привычному образу жизни, скорее всего, будет выглядеть совсем иначе в первые дни после окончания пандемии:



«Все мы хотим вернуть свою жизнь. Конечно, рестораны открываются и закрываются, но, например, я уже год не даю концертов. Я сыграла три концерта в рамках благотворительного проекта, и это было просто сюрреалистично, потому что по сути мы играли перед толпой, которая сидела, не могла двигаться, не могла [встать], даже аплодировать или подбадривать. И это было похоже на выступление перед присяжными.



Мы все хотим вернуться к нормальной жизни, но иногда я задаюсь вопросом: вернёмся ли мы когда-нибудь к норме? Потому что я не могу представить, как вдруг с завтрашнего дня всё будет открыто, все могут выходить на улицу, никаких масок. Это кажется очень странным. И больше всего меня беспокоит то, что мы уже почти привыкли к этой уединённой новой жизни.



Я была человеком, которому постоянно необходимо было выходить на улицу. Я постоянно путешествовала. Я была в туре большую часть года — очень социализированная личность. Может быть, я больше не любительница вечеринок, ходящая в клубы каждую ночь, но мне нравились люди, мне нравилось взаимодействие. А сейчас я чувствую, что если я выхожу на улицу, например, на час, мне кажется, что нужно вернуться домой, потому что так я чувствую себя безопаснее, и теперь мой мир вращается вокруг моего компьютера, моей гостиной. И это пугает меня, потому что эта чёртова пандемия изменила нас по-настоящему. И даже когда вирус уйдёт, я думаю, что нам понадобится время, чтобы приспособиться к новой нормальности, если она вообще вернётся».







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