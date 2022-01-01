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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 25
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 16
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
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Lacuna Coil

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19 июл 2022 : 		 LACUNA COIL представили новую версию старой песни

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16 июн 2022 : 		 LACUNA COIL обещают новую музыку

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У LACUNA COIL есть 5–6 новых песен



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Участники LACUNA COIL Cristina Scabbia и Andrea Ferro рассказали, что у группы уже готов определённый материал:

Scabbia: «На самом деле мы написали несколько песен. У нас есть пять или шесть композиций, над которыми мы работаем, но пока не пришло время выпускать полноценный альбом. Также потому, что мы черпаем вдохновение из жизни, из опыта, и, если честно, мы не хотели писать альбом о пандемии. Мы хотели снова выйти в свет, встретиться с людьми, пережить что-то, почувствовать, ощутить жизнь и подготовиться к тому, чтобы снова привнести всё это в нашу музыку. Так что мы собрали тонну материала».

Ferro: «Но определённо возвращение к работе над "Comalies" порой возвращает к воспоминаниям о том, какими были наши чувства, когда мы выпускали этот альбом. Так что это может стать вдохновением и для следующего альбома, когда мы будем работать над ним. Может быть, какая-то атмосфера остаётся с тобой, потому что ты переосмысливаешь её и перерабатываешь. Так что это может дать вам вдохновение и на будущее».




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