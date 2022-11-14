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*Умер Дэн Маккаферти 51
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
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Lacuna Coil

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Вокалист LACUNA COIL: «Оставайтесь честными со слушателями»



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Andrea Ferro в рамках недавней беседы ответил на вопрос, как он и коллеги по LACUNA COIL росли с течением времени, не следя за трендами и сохраняя звучание коллектива:

«За прошедшие годы мы поняли, что когда ты пытаешься сделать что-то, что тебе не свойственно, что ты на самом деле не чувствуешь, люди это заметят. Когда ты честен... Например, когда мы поменялись на [альбоме] "Delirium" [2016 года], когда мы стали тяжелее, с большим количеством рычащего вокала, большим количеством двойногй бас-бочки, вначале мы думали, что это слишком для людей, потому что они не привыкли к определённой тяжести LACUNA COIL. Но потом мы отметили, что Marco [Coti Zelati, бас] писал песни в таком ключе, и тогда имело смысл сделать больше рычащего вокала, тяжёлых риффов или двойной бочки. Так что же нам делать? Мы должны попытаться сделать его более мягким, чтобы быть обычными LACUNA COIL? Или мы просто сделаем это, попробуем и посмотрим, что скажут люди. И мы решили попробовать. И люди поняли, что это был честный прогресс, оценили его, и это принесло свои плоды.

Я считаю, что честность всегда окупается в музыке. И люди понимают, когда ты настоящий. Когда ты пытаешься казаться тем, кем ты не являешься... Во-первых, тебе очень трудно писать материал, который ты не чувствуешь. А во-вторых, люди это заметят. И я уверен, что это единственный секрет. Если ты не чувствуешь, что больше не хочешь делать металлический альбом, то не делай его. Потому что если ты не чувствуешь этого, если ты больше не в том состоянии духа, тогда очень трудно писать в этом стиле. Вот почему многие известные группы, когда они выпускают новый альбом, он вполне приличный, но это уже не то, что было раньше. Но не потому, что они больше не могут писать песни, а потому, что у них больше нет того огня. Потому что их жизнь изменилась, у них появились дети, у них появились семьи; они переехали в другое место; они стали богатыми — есть миллион причин, по которым некоторые группы теряют своё звучание. И это не потому, что им это больше не нравится, или они не делают это сознательно. В жизни случается всякое — ты взрослеешь, у тебя появляются разные интересы, и музыка больше не является твоей единственной целью. И когда ты это теряешь, это очень тяжело, даже если ты очень хороший музыкант, очень хороший инструменталист или вокалист. Ты всё равно сделаешь достойный продукт, но в нём никогда не будет того огня, потому что в это время ты уже не тот человек, каким был раньше».




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14 ноя 2022
Red One
Попроще хлеборезку, чмоня

просмотров: 429

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