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Lacuna Coil

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8 окт 2020 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Вдохновения от коронапаузы пока нет»

3 авг 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать!»

23 июл 2020 : 		 LACUNA COIL анонсировали онлайн-концерт

22 июл 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о связи 5G и COVID-19

21 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

13 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

2 июл 2020 : 		 LACUNA COIL запустила серию роликов

26 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о важности занятий спортом на карантине

14 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мир изменился»

27 мар 2020 : 		 LACUNA COIL: «Пожалуйста, оставайтесь дома!»

26 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Сейчас очень мрачное время для музыки и искусства»

23 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о пандемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Италия не похожа на "Resident Evil"»

5 мар 2020 : 		 LACUNA COIL отменили концерты из-за коронавируса

28 фев 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL рассказала о влиянии коронавируса на её жизнь в Италии

29 дек 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Нам было непросто приступить к сочинению нового материала»

25 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления LACUNA COIL

6 ноя 2019 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не сразу нашли правильный баланс по вокалу»

29 окт 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «У меня никогда не было проблем в индустрии, где доминируют мужчины»

25 окт 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL

22 окт 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Современное поколение оторвано от реальности»

22 окт 2019 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

4 окт 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL

24 сен 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом альбоме

14 сен 2019 : 		 Новое видео LACUNA COIL
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Вокалист LACUNA COIL: «Вдохновения от коронапаузы пока нет»



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Вокалист LACUNA COIL Andrea Ferro в интервью "Party Time Excellent" рассказал о том, как группа проводит время на карантине:

«Мы занимаемся всем по чуть-чуть. Мы стараемся быть занятыми несмотря на то, что ничего особенного, больше, чем Zoom-конференции, делать не можем — как по делам с менеджментом, так и внутри группы. Так что можно сказать, что у всех небольшой отдых. Cristina наверняка пилит много видосиков по фитнесу и играм. И она в отличной форме. Marco раскрашивает фигурки Warhammer, а также много практикуется на гитаре, на акустике. И я сейчас вновь стал учиться, сижу по пять-шесть часов на дню.

Мы не стараемся сочинять, потому что не ощущаем, что момент подходящий. Мы больше опечалены сложившейся ситуацией, тем, что никуда не поехать, тем, что работы нет и мы не можем видеть людей. И для нас такая ситуация не вдохновляет на творчество. Тут больше работа лично над собой, работа над тем, что ты можешь сделать. Я начал играть в несколько игрушек, но потом понял, что смысла особого нет и решил заняться игрой на гитаре, сейчас лучший момент, чтобы научиться чему-то новому... Я всегда мог сыграть три аккорда, просто как аккомпанемент, но сейчас повысил свой навык, хотя путь до того, чтобы называть себя гитаристом, долог и тернист. Но я хотя бы могу спеть и что-то немного наиграть. Так что пришёл момент заняться чем-то полезным и чему-то научиться».

LACUNA COIL





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