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Вокалист LACUNA COIL : «Вдохновения от коронапаузы пока нет»



Вокалист LACUNA COIL Andrea Ferro в интервью "Party Time Excellent" рассказал о том, как группа проводит время на карантине:



«Мы занимаемся всем по чуть-чуть. Мы стараемся быть занятыми несмотря на то, что ничего особенного, больше, чем Zoom-конференции, делать не можем — как по делам с менеджментом, так и внутри группы. Так что можно сказать, что у всех небольшой отдых. Cristina наверняка пилит много видосиков по фитнесу и играм. И она в отличной форме. Marco раскрашивает фигурки Warhammer, а также много практикуется на гитаре, на акустике. И я сейчас вновь стал учиться, сижу по пять-шесть часов на дню.



Мы не стараемся сочинять, потому что не ощущаем, что момент подходящий. Мы больше опечалены сложившейся ситуацией, тем, что никуда не поехать, тем, что работы нет и мы не можем видеть людей. И для нас такая ситуация не вдохновляет на творчество. Тут больше работа лично над собой, работа над тем, что ты можешь сделать. Я начал играть в несколько игрушек, но потом понял, что смысла особого нет и решил заняться игрой на гитаре, сейчас лучший момент, чтобы научиться чему-то новому... Я всегда мог сыграть три аккорда, просто как аккомпанемент, но сейчас повысил свой навык, хотя путь до того, чтобы называть себя гитаристом, долог и тернист. Но я хотя бы могу спеть и что-то немного наиграть. Так что пришёл момент заняться чем-то полезным и чему-то научиться».













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