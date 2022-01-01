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Вокалистка LACUNA COIL и тролли



Cristina Scabbia в рамках недавней беседы рассказала о своём отношении к онлайн-троллям:



«Многие люди говорят, что если тебя ненавидят, значит, ты добился успеха. На самом деле никаких ненавистников у нас нет. Да, у нас есть завистники, есть люди, которые комментируют, но я никогда не связываю ненавистников с успехом, потому что люди могут ненавидеть вас бесплатно, даже не интересуясь вами. И тот факт, что в нашем сообществе нет настоящего негатива, позволяет мне прямо-таки гордиться этим, потому что это показывает, что вы можете убедить людей своей работой и своим отношением, что вам не нужно быть м*даком только потому, что у вас было больше возможностей, чем у других, только потому, что вы привилегированы и вам повезло заниматься тем, что вы любите. Так что, честно говоря, в нашей семье нет места негативу и ненависти.



Это правда, что большинство ненавистников обычно любят того, кого критикуют, потому что иначе не было бы смысла. Я к тому, что если тебя что-то не волнует или тебе это не нравится, ты занимаешься другими делами. Вы же не тратите время на то, чтобы комментировать то, что вам не нравится?»







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