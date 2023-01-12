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Вокалистка LACUNA COIL: «Вернуться к работе над "Comalies" было непросто»



Cristina Scabbia в рамках недавней беседы ответила на вопрос, почему LACUNA COIL решили вернуться к "Comalies":



«Главная причина в том, что этой пластинке исполнилось 20 лет. И мы не хотели просто сделать ремастер или переиздание, потому что эта пластинка слишком много для нас значит. Эта запись позволила нам подняться на уровень выше, она позволила нам заниматься музыкой на полную ставку. И мы любим эти песни. И мы начали задаваться вопросом, как бы она звучала, если бы мы написали её в 2022 году? И идея начала развиваться и становиться всё интереснее и интереснее. И мы подумали: "Почему бы нам не сделать это в реальности?" В тот момент, когда мы снова начали сочинять, после пандемии, потому что пандемия лишила нас творческого потенциала на определённом уровне, мы не хотели, чтобы какая-то музыка была связана с пандемией, потому что это был очень негативный период. Поэтому мы начали работать над песнями, и они звучали очень здорово, поскольку, конечно, они основывались на старых, но они звучали очень свежо, как будто мы записывали новую пластинку. И это так здорово, что теперь многие фанаты в растерянности, потому что они уже не знают, что они любят больше, — оригинальные версии или эти, и это хороший знак.



На самом деле это был настоящий стресс. Потому что когда ты пишешь новую пластинку, люди не знают песен, и ты выкладываешь их на всеобщее обозрение. Кому-то они могут понравиться, кому-то нет, но это что-то новое. Когда ты выпускаешь что-то, созданное на основе чего-то в новой версии, это всегда очень хлопотно. Это был стресс. Но мы счастливы — мы по-настоящему счастливы от того, что получилось».







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