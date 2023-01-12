Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 167
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 31
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 30
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 24
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 23
*Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут ... 17
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 17
*Умер Джефф Бек 15
*Кассетный бокс-сет от MYSTICUM 13
*GENE SIMMONS об OZZY на 112 месте: «Это преступление!» 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 167
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 31
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 30
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 24
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 23
[= ||| все новости группы



*

Lacuna Coil

*



12 янв 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вернуться к работе над "Comalies" было непросто»

5 янв 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут котировать так же, как мужчин

27 дек 2022 : 		 Музыканты LACUNA COIL — о социальных сетях

7 дек 2022 : 		 LACUNA COIL начнут работу в 2023 году

14 ноя 2022 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Оставайтесь честными со слушателями»

7 ноя 2022 : 		 Раньше, чем в конце следующего года, нового от LACUNA COIL не ждите

26 окт 2022 : 		 Носки исполняют LACUNA COIL

20 окт 2022 : 		 LACUNA COIL отметила юбилей "Comalies"

19 окт 2022 : 		 Вокалистка LACUNA COIL и тролли

15 окт 2022 : 		 Зачем LACUNA COIL переделали альбом? — 2

13 окт 2022 : 		 Зачем LACUNA COIL переделали альбом?

4 окт 2022 : 		 У LACUNA COIL есть 5–6 новых песен

16 сен 2022 : 		 Новое видео LACUNA COIL

12 сен 2022 : 		 LACUNA COIL открыла тур

19 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL

20 июл 2022 : 		 Новое видео LACUNA COIL

19 июл 2022 : 		 LACUNA COIL представили новую версию старой песни

18 июл 2022 : 		 LACUNA COIL отметят юбилей "Comalies"

16 июн 2022 : 		 LACUNA COIL обещают новую музыку

11 май 2022 : 		 LACUNA COIL отметит юбилей "Comalies"

12 апр 2022 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

10 мар 2022 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о перенесенном COVID-19

23 фев 2022 : 		 LACUNA COIL работают над особым проектом

18 авг 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мне не хватает путешествий»

1 авг 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о том, когда впервые услышала METALLICA

2 июл 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Пандемия всех поменяла»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалистка LACUNA COIL: «Вернуться к работе над "Comalies" было непросто»



zoom
Cristina Scabbia в рамках недавней беседы ответила на вопрос, почему LACUNA COIL решили вернуться к "Comalies":

«Главная причина в том, что этой пластинке исполнилось 20 лет. И мы не хотели просто сделать ремастер или переиздание, потому что эта пластинка слишком много для нас значит. Эта запись позволила нам подняться на уровень выше, она позволила нам заниматься музыкой на полную ставку. И мы любим эти песни. И мы начали задаваться вопросом, как бы она звучала, если бы мы написали её в 2022 году? И идея начала развиваться и становиться всё интереснее и интереснее. И мы подумали: "Почему бы нам не сделать это в реальности?" В тот момент, когда мы снова начали сочинять, после пандемии, потому что пандемия лишила нас творческого потенциала на определённом уровне, мы не хотели, чтобы какая-то музыка была связана с пандемией, потому что это был очень негативный период. Поэтому мы начали работать над песнями, и они звучали очень здорово, поскольку, конечно, они основывались на старых, но они звучали очень свежо, как будто мы записывали новую пластинку. И это так здорово, что теперь многие фанаты в растерянности, потому что они уже не знают, что они любят больше, — оригинальные версии или эти, и это хороший знак.

На самом деле это был настоящий стресс. Потому что когда ты пишешь новую пластинку, люди не знают песен, и ты выкладываешь их на всеобщее обозрение. Кому-то они могут понравиться, кому-то нет, но это что-то новое. Когда ты выпускаешь что-то, созданное на основе чего-то в новой версии, это всегда очень хлопотно. Это был стресс. Но мы счастливы — мы по-настоящему счастливы от того, что получилось».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 янв 2023
грозакоммунистов
На фото Кристина показывает своё "фи" миру, где доминируют мужчины, а женщин очень часто судят по внешности.
Это относительно предыдущей новости группы.
12 янв 2023
Hellg
грозакоммунистов, кристина Скабиа довольно умело пользуется всем своим арсеналом. Лично я захожу в новости посмотреть на неё, нежели что-либо ещё. Последний альбом есть в машине, но по большей части я его просто перематываю.
Да и кто верит женщинам на все 100%? )))
12 янв 2023
F
Fo0x
грозакоммунистов, она уже играет на поле милфхантеров

просмотров: 555

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом