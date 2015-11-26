Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 494
*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 77
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 71
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 56
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 32
[= ||| все новости группы



*

Lacuna Coil

*



5 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — об акции "L'Ultimo Concerto?"

5 фев 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Многие люди не понимают ценность музыки»

7 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Напрасно думаете, что COVID-19 — всего лишь простуда»

2 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я не против религии, но вопросы есть»

8 окт 2020 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Вдохновения от коронапаузы пока нет»

3 авг 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать!»

23 июл 2020 : 		 LACUNA COIL анонсировали онлайн-концерт

22 июл 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о связи 5G и COVID-19

21 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

13 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

2 июл 2020 : 		 LACUNA COIL запустила серию роликов

26 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о важности занятий спортом на карантине

14 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мир изменился»

27 мар 2020 : 		 LACUNA COIL: «Пожалуйста, оставайтесь дома!»

26 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Сейчас очень мрачное время для музыки и искусства»

23 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о пандемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Италия не похожа на "Resident Evil"»

5 мар 2020 : 		 LACUNA COIL отменили концерты из-за коронавируса

28 фев 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL рассказала о влиянии коронавируса на её жизнь в Италии

29 дек 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Нам было непросто приступить к сочинению нового материала»

25 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления LACUNA COIL

6 ноя 2019 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не сразу нашли правильный баланс по вокалу»

29 окт 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «У меня никогда не было проблем в индустрии, где доминируют мужчины»

25 окт 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL

22 окт 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Современное поколение оторвано от реальности»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалистка LACUNA COIL — об акции "L'Ultimo Concerto?"



*
zoom
*
* *
Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia опубликовала видео (доступно ниже), в котором объяснила решение группы принять участие в акции "L'Ultimo Concerto?" (Last Concert), состоявшейся 27 февраля в рамках стрима, в нём приняли участие примерно 130 итальянских музыкантов, которые были сняты на сцене разных площадок и стояли там же в тишине, отмечая туманные перспективы самих залов спустя год после закрытия.

«Я знаю, что многие из вас, ребята, подключались к веб-сайту ultimoconcerto.it, ожидая живого концерта, которого не было. Вы увидели это видео, в котором мы входим в зал Алькатрас в Милане и стоим на сцене, глядя на пустой клуб. Мы приняли участие в итальянской акции протеста, и я здесь объясняю это на английском языке, потому что многие из вас, ребята, наверное, не могли прочитать то, что было написано на сайте, и не могли понять, что это событие было действительно странным с самого начала, потому что более 120 итальянских групп, играющих в разных клубах одновременно, уже было бы чем-то очень необычным, не говоря уже о том, что мы никогда по-настоящему не продвигали этот проект, мы никогда не анонсировали его, мы никогда не занимались перепостом ваших сообщений, как это было, к примеру, с нашим [виртуальным концертом] "Live From The Apocalypse".

Конечно, мы не могли ничего сказать, потому что целью было создание шумихи. Так что я абсолютно понимаю ваше разочарование, я абсолютно понимаю ваш гнев, и поверьте мне, все мы в LACUNA COIL хотели быть на этой сцене, чтобы отыграть для вас настоящий концерт. Но вы должны понять, что организовать концерт не так-то просто, и за этим стоят такие расходы, которые вы не можете себе и представить. Поэтому суть вчерашней забастовки итальянцев заключалась в том, чтобы привлечь внимание к тому факту, что из-за пандемии клубы были закрыты в течение года, и мы не знаем, когда они снова откроются. Поэтому я хочу поблагодарить вас, ребята, потому что даже ваши гневные послания, даже ваше разочарование помогли нам крикнуть ещё громче.

Некоторые из вас написали, что бесполезно "атаковать" или "использовать фэнов", чего мы никогда не делали. Ну подумайте о том, что за группой следят и многие журналисты, так что ваши гневные комментарии ещё больше помогают музыкальной сцене, потому что люди увидят это и поймут, что у музыки без живых клубов не будет очень важной составляющей.

Так что я здесь, чтобы поблагодарить вас, ребята, и сказать вам, что мы и правда были обижены некоторыми комментариями, но мы знали, что оно того стоило. Так что мы хотим поблагодарить вас.

Мы надеемся увидеть вас в настоящем клубе на настоящем шоу очень, очень скоро. И спасибо за понимание. Мы любим вас, ребята!»

LACUNA COIL Singer Explains Band







Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 354

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом