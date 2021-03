сегодня



Вокалистка LACUNA COIL — об акции "L'Ultimo Concerto?"



Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia опубликовала видео (доступно ниже), в котором объяснила решение группы принять участие в акции "L'Ultimo Concerto?" (Last Concert), состоявшейся 27 февраля в рамках стрима, в нём приняли участие примерно 130 итальянских музыкантов, которые были сняты на сцене разных площадок и стояли там же в тишине, отмечая туманные перспективы самих залов спустя год после закрытия.



«Я знаю, что многие из вас, ребята, подключались к веб-сайту ultimoconcerto.it, ожидая живого концерта, которого не было. Вы увидели это видео, в котором мы входим в зал Алькатрас в Милане и стоим на сцене, глядя на пустой клуб. Мы приняли участие в итальянской акции протеста, и я здесь объясняю это на английском языке, потому что многие из вас, ребята, наверное, не могли прочитать то, что было написано на сайте, и не могли понять, что это событие было действительно странным с самого начала, потому что более 120 итальянских групп, играющих в разных клубах одновременно, уже было бы чем-то очень необычным, не говоря уже о том, что мы никогда по-настоящему не продвигали этот проект, мы никогда не анонсировали его, мы никогда не занимались перепостом ваших сообщений, как это было, к примеру, с нашим [виртуальным концертом] "Live From The Apocalypse".



Конечно, мы не могли ничего сказать, потому что целью было создание шумихи. Так что я абсолютно понимаю ваше разочарование, я абсолютно понимаю ваш гнев, и поверьте мне, все мы в LACUNA COIL хотели быть на этой сцене, чтобы отыграть для вас настоящий концерт. Но вы должны понять, что организовать концерт не так-то просто, и за этим стоят такие расходы, которые вы не можете себе и представить. Поэтому суть вчерашней забастовки итальянцев заключалась в том, чтобы привлечь внимание к тому факту, что из-за пандемии клубы были закрыты в течение года, и мы не знаем, когда они снова откроются. Поэтому я хочу поблагодарить вас, ребята, потому что даже ваши гневные послания, даже ваше разочарование помогли нам крикнуть ещё громче.



Некоторые из вас написали, что бесполезно "атаковать" или "использовать фэнов", чего мы никогда не делали. Ну подумайте о том, что за группой следят и многие журналисты, так что ваши гневные комментарии ещё больше помогают музыкальной сцене, потому что люди увидят это и поймут, что у музыки без живых клубов не будет очень важной составляющей.



Так что я здесь, чтобы поблагодарить вас, ребята, и сказать вам, что мы и правда были обижены некоторыми комментариями, но мы знали, что оно того стоило. Так что мы хотим поблагодарить вас.



Мы надеемся увидеть вас в настоящем клубе на настоящем шоу очень, очень скоро. И спасибо за понимание. Мы любим вас, ребята!»

















