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Вокалистка LACUNA COIL о стриме "L'Ultimo Concerto?"



Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia выступила с пояснениями, почему группа приняла решение принять участие в акции "L'Ultimo Concerto?" (Last Concert):



«Иногда есть цена, которую нужно заплатить, если вы хотите отстаивать свои идеалы. И мы хотели донести до людей очень убедительный посыл. Вот почему мы решили принять участие в этом протесте, который является способом поддержать закрывающиеся концертные клубы. Они попросили нас принять участие вместе с более чем 120 группами. И мы решили согласиться. Так что это не обман наших поклонников. Это не наш способ создать иллюзию и недовольство, гнев и разочарование, грусть и ярость, потому что мы не хотели играть с вашими ожиданиями, и мы лучше многих знаем, что пандемия разрушила нашу жизнь и нанесла огромный урон многим из нас.



Наше участие было ответом на приглашение. Единственное отличие состоит в том, что по сравнению практически со всеми другими группами [которые принимали участие в протесте], мы известны за пределами Италии. Так что для нас проблема была в том, что если мы объявим этот концерт, мы должны будем сказать это и на английском языке. Потому что если мы не скажем это на английском, многие скажут: "О, почему всё только на итальянском и только для Италии?". Так что мы должны были объявить об этом. Но если вы заметили, мы разместили только виртуальный постер, который получили от организаторов. Мы его так и не продвигали. Если вы заметили, ребята, вы несколько раз меня спрашивали: "Что это будет? Что мы должны сделать? Где мы должны всё это смотреть?" И я была очень, очень немногословна. Мы никогда [не продвигали это] и не делали этого по той причине, потому что уже понимали, что подобное может посчитаться обманом. Но это был единственный способ донести до людей этот посыл.



Я прочитала много, много, много ваших сообщений. Некоторые меня поняли, некоторые были очень злыми, и я абсолютно понимаю разочарование и гнев. Но в то же время тот, кто оставил резкое сообщение, помог нам в любом случае ещё больше привлечь внимание. Потому что об этом заговорили везде. Многие журналисты следят за LACUNA COIL, поэтому они уже написали мне, что хотят взять интервью, чтобы мы могли поговорить об этом.



Некоторые из людей сказали: "Мы не те, которым нужно это сообщение, потому что мы и так поддерживаем вас, ребята; мы покупаем мерч, мы покупаем билеты на концерт". Но смысл был в том, чтобы создать реакцию, которая заставила бы многих людей подумать: "Что, чёрт возьми, сейчас происходит? Почему они не играли? Почему они просто там стояли? Почему они посылают это сообщение?"



Трудно найти правильные слова, потому что я понимаю — я понимаю реакцию. Но через день тон сообщений [от фанатов в социальных сетях] полностью изменился, потому что после разочарования ты просто садишься, вдыхаешь-выдыхаешь и начинаешь думать: "Хорошо, было сложно принять, что не было концерта, но я понимаю, почему они пошли на такой шаг».







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