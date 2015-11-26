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Lacuna Coil

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7 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Напрасно думаете, что COVID-19 — всего лишь простуда»

2 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я не против религии, но вопросы есть»

8 окт 2020 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Вдохновения от коронапаузы пока нет»

3 авг 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать!»

23 июл 2020 : 		 LACUNA COIL анонсировали онлайн-концерт

22 июл 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о связи 5G и COVID-19

21 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

13 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

2 июл 2020 : 		 LACUNA COIL запустила серию роликов

26 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о важности занятий спортом на карантине

14 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мир изменился»

27 мар 2020 : 		 LACUNA COIL: «Пожалуйста, оставайтесь дома!»

26 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Сейчас очень мрачное время для музыки и искусства»

23 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о пандемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Италия не похожа на "Resident Evil"»

5 мар 2020 : 		 LACUNA COIL отменили концерты из-за коронавируса

28 фев 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL рассказала о влиянии коронавируса на её жизнь в Италии

29 дек 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Нам было непросто приступить к сочинению нового материала»

25 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления LACUNA COIL

6 ноя 2019 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не сразу нашли правильный баланс по вокалу»

29 окт 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «У меня никогда не было проблем в индустрии, где доминируют мужчины»

25 окт 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL

22 окт 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Современное поколение оторвано от реальности»

22 окт 2019 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

4 окт 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL
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Вокалистка LACUNA COIL: «Напрасно думаете, что COVID-19 — всего лишь простуда»



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Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia поделилась сообщением о том, что её тест на коронавирус оказался отрицательным:

«Нет, я не беременна, расслабьтесь. Но я прошла тест на COVID-19, и он отрицателен. Рада? Конечно же. Праздную? Ни в коем случае, мы ещё и близко не справились с ситуацией, и я по-прежнему помню, сколько людей уже ушло из жизни, и сколько человек продолжает за неё бороться.

Даже несмотря на то, что куда больше людей (по сравнению с первым локдауном) вокруг меня подцепили вирус, я стараюсь максимально защищаться, ношу маску и держу дистанцию, и пока мне везёт.

Пожалуйста, будьте внимательнее, все мы хотим вернуться к нормальной жизни, и те, кто всё ещё думает, что это "просто простуда", сходите в пару больниц или дома тех, кого я знаю, кто подцепил эту заразу. Это совершенно точно не смешно и не весело.

Всем здоровья!»

LACUNA COIL



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Hellg


7 дек 2020, 16:20		Вообще-то положительный тест на беременность с двумя полосками, если что))
Так что мы и не напряглись.

dark_medieval_times


7 дек 2020, 16:29		так это больше тест на беременность смахивает, чем на тест на корону ))

Hellg


7 дек 2020, 16:30		Скорее всего Кристина перепутала тесты.

dark_medieval_times


7 дек 2020, 16:35		кто батя? :DD

Gemma


7 дек 2020, 16:42		Все норм, чего вы. Сверху - название теста, C - clear, G - иммуноглобулин G, М - соответственно, иммуноглобулин M. Но я с ней согласен, ковид вообще не похож на простуду.

dark_medieval_times


7 дек 2020, 16:44		а хотяяя НЕТ, там всё же не тест на беременность, там написано 2019-nCov, но то что он очень смахивает, на другой тест(беременность) это да ну очень похожи ))

Jack of Diamonds


7 дек 2020, 18:20		Кто отец ковида? признавайтесь


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