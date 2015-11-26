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Вокалистка LACUNA COIL : «Напрасно думаете, что COVID-19 — всего лишь простуда»



Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia поделилась сообщением о том, что её тест на коронавирус оказался отрицательным:



«Нет, я не беременна, расслабьтесь. Но я прошла тест на COVID-19, и он отрицателен. Рада? Конечно же. Праздную? Ни в коем случае, мы ещё и близко не справились с ситуацией, и я по-прежнему помню, сколько людей уже ушло из жизни, и сколько человек продолжает за неё бороться.



Даже несмотря на то, что куда больше людей (по сравнению с первым локдауном) вокруг меня подцепили вирус, я стараюсь максимально защищаться, ношу маску и держу дистанцию, и пока мне везёт.



Пожалуйста, будьте внимательнее, все мы хотим вернуться к нормальной жизни, и те, кто всё ещё думает, что это "просто простуда", сходите в пару больниц или дома тех, кого я знаю, кто подцепил эту заразу. Это совершенно точно не смешно и не весело.



Всем здоровья!»







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