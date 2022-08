сегодня



Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL



Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL, которое состоялось в рамках Alcatraz Metal Festival 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Blood, Tears, Dust"

"Reckless"

"Trip the Darkness"

"Apocalypse"

"Layers of Time"

"Heaven's a Lie"

"Tight Rope XX"

"Veneficium"

"Sword of Anger"

"Our Truth"

"Nothing Stands in Our Way"







