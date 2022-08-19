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*Новое видео BEHEMOTH 45
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 32
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 20
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Lacuna Coil

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19 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL

20 июл 2022 : 		 Новое видео LACUNA COIL

19 июл 2022 : 		 LACUNA COIL представили новую версию старой песни

18 июл 2022 : 		 LACUNA COIL отметят юбилей "Comalies"

16 июн 2022 : 		 LACUNA COIL обещают новую музыку

11 май 2022 : 		 LACUNA COIL отметит юбилей "Comalies"

12 апр 2022 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

10 мар 2022 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о перенесенном COVID-19

23 фев 2022 : 		 LACUNA COIL работают над особым проектом

18 авг 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мне не хватает путешествий»

1 авг 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о том, когда впервые услышала METALLICA

2 июл 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Пандемия всех поменяла»

24 июн 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LACUNA COIL

18 июн 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL поставила укол

11 июн 2021 : 		 LACUNA COIL начинают думать о новом альбоме

27 май 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL очень рада, что итальянская рок-группа победила на «Евровидении»

15 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LACUNA COIL

16 апр 2021 : 		 Концертный релиз LACUNA COIL выйдет летом

9 апр 2021 : 		 LACUNA COIL отмечают юбилей альбома

31 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о том, почему группа ничего не сочиняет

23 мар 2021 : 		 Лидер MOONSPELL поддержал LACUNA COIL

23 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о стриме "L'Ultimo Concerto?"

16 мар 2021 : 		 LACUNA COIL выпускают игру

5 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — об акции "L'Ultimo Concerto?"

5 фев 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Многие люди не понимают ценность музыки»

7 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Напрасно думаете, что COVID-19 — всего лишь простуда»
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Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL



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Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL, которое состоялось в рамках Alcatraz Metal Festival 2022, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Blood, Tears, Dust"
"Reckless"
"Trip the Darkness"
"Apocalypse"
"Layers of Time"
"Heaven's a Lie"
"Tight Rope XX"
"Veneficium"
"Sword of Anger"
"Our Truth"
"Nothing Stands in Our Way"

LACUNA COIL - Pro-Shot Video Of Entire Alcatraz Metal Festival 2022 Show Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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19 авг 2022
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timekiller61
А можно не выкладывать видео, которое недоступно? Мне доступно-но зачем кучу народа злить-сайт ведь на Россию или я не в курсах? Если сайт украинский-ну пишите всё на мове-русский -то тогда при чём вообще?
19 авг 2022
Darkside.ru MemberStarbreaker
timekiller61, а когда Ютуб заблокируют, тогда вообще ничего не выкладывать, да?)

просмотров: 228

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