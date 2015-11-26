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Lacuna Coil

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18 авг 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мне не хватает путешествий»

1 авг 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о том, когда впервые услышала METALLICA

2 июл 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Пандемия всех поменяла»

24 июн 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LACUNA COIL

18 июн 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL поставила укол

11 июн 2021 : 		 LACUNA COIL начинают думать о новом альбоме

27 май 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL очень рада, что итальянская рок-группа победила на «Евровидении»

15 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LACUNA COIL

16 апр 2021 : 		 Концертный релиз LACUNA COIL выйдет летом

9 апр 2021 : 		 LACUNA COIL отмечают юбилей альбома

31 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о том, почему группа ничего не сочиняет

23 мар 2021 : 		 Лидер MOONSPELL поддержал LACUNA COIL

23 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о стриме "L'Ultimo Concerto?"

16 мар 2021 : 		 LACUNA COIL выпускают игру

5 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — об акции "L'Ultimo Concerto?"

5 фев 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Многие люди не понимают ценность музыки»

7 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Напрасно думаете, что COVID-19 — всего лишь простуда»

2 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я не против религии, но вопросы есть»

8 окт 2020 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Вдохновения от коронапаузы пока нет»

3 авг 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать!»

23 июл 2020 : 		 LACUNA COIL анонсировали онлайн-концерт

22 июл 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о связи 5G и COVID-19

21 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

13 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

2 июл 2020 : 		 LACUNA COIL запустила серию роликов

26 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о важности занятий спортом на карантине
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|||| сегодня

Вокалистка LACUNA COIL: «Мне не хватает путешествий»



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Cristina Scabbia в рамках недавнего интервью ответила на вопрос, по чему она больше всего скучает, находясь дома во время пандемии:

«Я скучаю по путешествиям. Потому что путешествия включают в себя всё — встречи с фанатами, выступления на концертах, открытие новых культур, знакомство с новыми людьми. И это то, что до сих пор поддерживало LACUNA COIL, потому что мы пишем о жизненном опыте. А если вы не получаете жизненного опыта, где же черпать вдохновение? Я имею в виду, что для меня сидеть дома — это не то же самое, даже если я читаю книги или смотрю фильмы, это не то же самое, что жить в реальности. Вот чего мне больше всего не хватает — человеческого прикосновения, человеческого контакта, разговоров с людьми. Они не обязательно должны быть глубокими. Мне просто нужен этот обмен энергией, который происходит только тогда, когда ты находишься рядом с людьми».

LACUNA COIL





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