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Вокалистка LACUNA COIL : «Мне не хватает путешествий»



Cristina Scabbia в рамках недавнего интервью ответила на вопрос, по чему она больше всего скучает, находясь дома во время пандемии:



«Я скучаю по путешествиям. Потому что путешествия включают в себя всё — встречи с фанатами, выступления на концертах, открытие новых культур, знакомство с новыми людьми. И это то, что до сих пор поддерживало LACUNA COIL, потому что мы пишем о жизненном опыте. А если вы не получаете жизненного опыта, где же черпать вдохновение? Я имею в виду, что для меня сидеть дома — это не то же самое, даже если я читаю книги или смотрю фильмы, это не то же самое, что жить в реальности. Вот чего мне больше всего не хватает — человеческого прикосновения, человеческого контакта, разговоров с людьми. Они не обязательно должны быть глубокими. Мне просто нужен этот обмен энергией, который происходит только тогда, когда ты находишься рядом с людьми».







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