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Вокалистка LACUNA COIL : «Вот этот альбом не стоило выпускать!»



В недавней беседе с Metal Hammer вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia ответила на вопрос о том, какой альбом «не должен был существовать»:



«"Lulu". Я ненавижу гнобить чужое искусство, потому что это их выражение и все должны иметь свободу выражать всё таким образом, как им заблагорассудится. Я искренне ценю, что они попытались сделать что-то совершенно новое. Я уверена, что они делали это потому что хотели хорошо провести время, и они хотели эксперимента. Но иногда эксперименты проваливаются».



В этом же разговоре Cristina сказала, что именно альбом METALLICA 1991 года привёл её в тяжелую музыку:



«Сама музыка, подход, дух... Это был один из первых альбомов, которые поменяли музыку. До него было совершенно другое определение риффов, ритма, текстов — всё было иначе».







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