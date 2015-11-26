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Lacuna Coil

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3 авг 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать!»

23 июл 2020 : 		 LACUNA COIL анонсировали онлайн-концерт

22 июл 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о связи 5G и COVID-19

21 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

13 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

2 июл 2020 : 		 LACUNA COIL запустила серию роликов

26 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о важности занятий спортом на карантине

14 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мир изменился»

27 мар 2020 : 		 LACUNA COIL: «Пожалуйста, оставайтесь дома!»

26 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Сейчас очень мрачное время для музыки и искусства»

23 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о пандемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Италия не похожа на "Resident Evil"»

5 мар 2020 : 		 LACUNA COIL отменили концерты из-за коронавируса

28 фев 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL рассказала о влиянии коронавируса на её жизнь в Италии

29 дек 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Нам было непросто приступить к сочинению нового материала»

25 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления LACUNA COIL

6 ноя 2019 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не сразу нашли правильный баланс по вокалу»

29 окт 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «У меня никогда не было проблем в индустрии, где доминируют мужчины»

25 окт 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL

22 окт 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Современное поколение оторвано от реальности»

22 окт 2019 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

4 окт 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL

24 сен 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом альбоме

14 сен 2019 : 		 Новое видео LACUNA COIL

26 июл 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL
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Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать!»



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В недавней беседе с Metal Hammer вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia ответила на вопрос о том, какой альбом «не должен был существовать»:

«"Lulu". Я ненавижу гнобить чужое искусство, потому что это их выражение и все должны иметь свободу выражать всё таким образом, как им заблагорассудится. Я искренне ценю, что они попытались сделать что-то совершенно новое. Я уверена, что они делали это потому что хотели хорошо провести время, и они хотели эксперимента. Но иногда эксперименты проваливаются».

В этом же разговоре Cristina сказала, что именно альбом METALLICA 1991 года привёл её в тяжелую музыку:

«Сама музыка, подход, дух... Это был один из первых альбомов, которые поменяли музыку. До него было совершенно другое определение риффов, ритма, текстов — всё было иначе».

LACUNA COIL



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