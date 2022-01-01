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Раньше, чем в конце следующего года, нового от LACUNA COIL не ждите



Andrea Ferro в рамках недавней беседы ответил на вопрос, думали ли LACUNA COIL о новом материале:



«Мы немного работали над его созданием и планируем полностью приступить к реализации в начале 2023 года. У нас есть несколько очень предварительных версий и черновых концепций песен, над которыми мы работаем. Мы рассмотрели несколько идей для оформления альбома и прикидываем названия, но пока ещё рано о чём-то говорить, и ничего окончательно не решено. Недавно у нас была встреча с лейблом, и мы поговорили об альбоме, но нам ещё рано выпускать его. Мы не хотим ничего форсировать и хотим, чтобы это был качественный альбом. Я могу сказать, что мы планируем более жёсткие аранжировки и не хотим делать его слишком длинным. Итак, в начале 2023 года мы встретимся, прослушаем всё, что собрали, и посмотрим, что получилось. Мы будем усердно работать над материалом и доведём его до полноценных песен. Но точной даты релиза нет, но, возможно, к концу 2023 года мы увидим новый альбом LACUNA COIL. Это зависит от того, как пройдут эти сессии, так что посмотрим».







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