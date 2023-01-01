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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 60
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 34
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 25
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Lacuna Coil

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26 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LACUNA COIL

21 июн 2023 : 		 Нового альбома LACUNA COIL до 2024 не будет

15 июн 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о том, как сложно быть девочкой в мире мальчиков

2 июн 2023 : 		 Новая песня LACUNA COIL

28 май 2023 : 		 Документальный фильм от LACUNA COIL

22 май 2023 : 		 LACUNA COIL исполнила новую песню

3 апр 2023 : 		 LACUNA COIL в "Zombicide: White Death"

4 фев 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL чуть себя не спалила

12 янв 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вернуться к работе над "Comalies" было непросто»

5 янв 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут котировать так же, как мужчин

27 дек 2022 : 		 Музыканты LACUNA COIL — о социальных сетях

7 дек 2022 : 		 LACUNA COIL начнут работу в 2023 году

14 ноя 2022 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Оставайтесь честными со слушателями»

7 ноя 2022 : 		 Раньше, чем в конце следующего года, нового от LACUNA COIL не ждите

26 окт 2022 : 		 Носки исполняют LACUNA COIL

20 окт 2022 : 		 LACUNA COIL отметила юбилей "Comalies"

19 окт 2022 : 		 Вокалистка LACUNA COIL и тролли

15 окт 2022 : 		 Зачем LACUNA COIL переделали альбом? — 2

13 окт 2022 : 		 Зачем LACUNA COIL переделали альбом?

4 окт 2022 : 		 У LACUNA COIL есть 5–6 новых песен

16 сен 2022 : 		 Новое видео LACUNA COIL

12 сен 2022 : 		 LACUNA COIL открыла тур

19 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL

20 июл 2022 : 		 Новое видео LACUNA COIL

19 июл 2022 : 		 LACUNA COIL представили новую версию старой песни

18 июл 2022 : 		 LACUNA COIL отметят юбилей "Comalies"
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|||| 26 июн 2023

Профессиональное видео с выступления LACUNA COIL



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Профессиональное видео с выступления LACUNA COIL, состоявшегося в рамках Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

LACUNA COIL Live At Wacken Open Air 2022; Pro-Shot Video Streaming




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