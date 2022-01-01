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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 35
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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Lacuna Coil

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12 сен 2022 : 		 LACUNA COIL открыла тур

19 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL

20 июл 2022 : 		 Новое видео LACUNA COIL

19 июл 2022 : 		 LACUNA COIL представили новую версию старой песни

18 июл 2022 : 		 LACUNA COIL отметят юбилей "Comalies"

16 июн 2022 : 		 LACUNA COIL обещают новую музыку

11 май 2022 : 		 LACUNA COIL отметит юбилей "Comalies"

12 апр 2022 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

10 мар 2022 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о перенесенном COVID-19

23 фев 2022 : 		 LACUNA COIL работают над особым проектом

18 авг 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мне не хватает путешествий»

1 авг 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о том, когда впервые услышала METALLICA

2 июл 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Пандемия всех поменяла»

24 июн 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LACUNA COIL

18 июн 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL поставила укол

11 июн 2021 : 		 LACUNA COIL начинают думать о новом альбоме

27 май 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL очень рада, что итальянская рок-группа победила на «Евровидении»

15 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LACUNA COIL

16 апр 2021 : 		 Концертный релиз LACUNA COIL выйдет летом

9 апр 2021 : 		 LACUNA COIL отмечают юбилей альбома

31 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о том, почему группа ничего не сочиняет

23 мар 2021 : 		 Лидер MOONSPELL поддержал LACUNA COIL

23 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о стриме "L'Ultimo Concerto?"

16 мар 2021 : 		 LACUNA COIL выпускают игру

5 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — об акции "L'Ultimo Concerto?"

5 фев 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Многие люди не понимают ценность музыки»
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|||| сегодня

LACUNA COIL открыла тур



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Группа LACUNA COIL открыла североамериканский тур выступлением в Пенсильвании — видео доступно ниже.




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