Фрагмент нового релиза LACUNA COIL



LACUNA COIL выпустят новый концертный релиз, получивший название "Live From The Apocalypse", 25 июня на Century Media. Он будет доступен в следующих вариантах:



* CD+DVD digipak



* Gatefold 2LP+DVD and LP booklet



* Digital album



Винилы:



* Black vinyl, unlimited

* Neon yellow, limited to 300 copies worldwide, available at CMDistro EU

* Red vinyl, limited to 200 copies worldwide, only available at EMP

* White vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at the band's official store

* Silver vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at Century Media U.S.

* Orange vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at Revolver



Трек-лист "Live From The Apocalypse":



01. Anima Nera



02. Sword Of Anger



03. Save Me



04. Now Or Never



05. Reckless



06. Through The Flames



07. Apocalypse



08. Black Feathers



09. Under The Surface



10. The End Is All I Can See



11. Veneficium



12. Black Dried Up Heart



13. Bad Things



14. Layers Of Time



15. Black Anima



16. Save Me (Apocalypse Version)



Фрагмент из этого релиза, "Black Anima", доступен для просмотра ниже.



















