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Lacuna Coil

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15 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LACUNA COIL

16 апр 2021 : 		 Концертный релиз LACUNA COIL выйдет летом

9 апр 2021 : 		 LACUNA COIL отмечают юбилей альбома

31 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о том, почему группа ничего не сочиняет

23 мар 2021 : 		 Лидер MOONSPELL поддержал LACUNA COIL

23 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о стриме "L'Ultimo Concerto?"

16 мар 2021 : 		 LACUNA COIL выпускают игру

5 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — об акции "L'Ultimo Concerto?"

5 фев 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Многие люди не понимают ценность музыки»

7 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Напрасно думаете, что COVID-19 — всего лишь простуда»

2 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я не против религии, но вопросы есть»

8 окт 2020 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Вдохновения от коронапаузы пока нет»

3 авг 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать!»

23 июл 2020 : 		 LACUNA COIL анонсировали онлайн-концерт

22 июл 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о связи 5G и COVID-19

21 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

13 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

2 июл 2020 : 		 LACUNA COIL запустила серию роликов

26 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о важности занятий спортом на карантине

14 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мир изменился»

27 мар 2020 : 		 LACUNA COIL: «Пожалуйста, оставайтесь дома!»

26 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Сейчас очень мрачное время для музыки и искусства»

23 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о пандемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Италия не похожа на "Resident Evil"»

5 мар 2020 : 		 LACUNA COIL отменили концерты из-за коронавируса
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Фрагмент нового релиза LACUNA COIL



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LACUNA COIL выпустят новый концертный релиз, получивший название "Live From The Apocalypse", 25 июня на Century Media. Он будет доступен в следующих вариантах:

* CD+DVD digipak

* Gatefold 2LP+DVD and LP booklet

* Digital album

Винилы:

* Black vinyl, unlimited
* Neon yellow, limited to 300 copies worldwide, available at CMDistro EU
* Red vinyl, limited to 200 copies worldwide, only available at EMP
* White vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at the band's official store
* Silver vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at Century Media U.S.
* Orange vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at Revolver

Трек-лист "Live From The Apocalypse":

01. Anima Nera

02. Sword Of Anger

03. Save Me

04. Now Or Never

05. Reckless

06. Through The Flames

07. Apocalypse

08. Black Feathers

09. Under The Surface

10. The End Is All I Can See

11. Veneficium

12. Black Dried Up Heart

13. Bad Things

14. Layers Of Time

15. Black Anima

16. Save Me (Apocalypse Version)

Фрагмент из этого релиза, "Black Anima", доступен для просмотра ниже.

Watch LACUNA COIL Perform 'Apocalypse' From 'Live From The Apocalypse' Concert DVD








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