Вокалистка LACUNA COIL о новом альбоме

Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia сказала, что работа над новым альбомом находится на стадии «продвинутых демок/проверки лирики».
Новый альбом планируется выпустить в течение этого года на Century Media.
В нескольких постах в Instagram вокалистка сказала, что она «ОЧЕНЬ довольна» новым материалом и сообщила, что группа «очень скоро» отправится в студию для записи нового альбома. Она добавила: «Будьте готовы, мать вашу, к тому, чтобы услышать отличный альбом».
В марте Scabbia заявила, что новый материал «тяжёлый и мрачный».
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