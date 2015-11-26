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Вокалистка LACUNA COIL о новом альбоме



Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia сказала, что работа над новым альбомом находится на стадии «продвинутых демок/проверки лирики».



Новый альбом планируется выпустить в течение этого года на Century Media.



В нескольких постах в Instagram вокалистка сказала, что она «ОЧЕНЬ довольна» новым материалом и сообщила, что группа «очень скоро» отправится в студию для записи нового альбома. Она добавила: «Будьте готовы, мать вашу, к тому, чтобы услышать отличный альбом».



В марте Scabbia заявила, что новый материал «тяжёлый и мрачный».











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