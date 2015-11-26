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Lacuna Coil

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Вокалистка LACUNA COIL — о том, когда впервые услышала METALLICA



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Cristina Scabbia в рамках недавнего интервью рассказала том, когда впервые услышала METALLICA:

«Я могу искренне сказать, что METALLICA была самой первой металлической группой, которую я когда-либо услышала — на самом деле вообще когда-либо. В то время я даже отдалённо не была близка к тому, чтобы стать вокалисткой в группе или познакомиться с другими участниками LACUNA COIL из первого состава. Я помню, что всё ещёе жила с родителями и помню, что каждый день встречалась с одной и той же группой друзей. И однажды один из них принёс кассетный плеер, просто сказал: "О, ты должна это послушать" и поставил мне METALLICA. Я спросила: "Кто это такие?"

Я выросла в семье с двумя братьями и сестрой, которые слушали много музыки, но не металлическую. Самой тяжёлой вещью была пластинка AC/DC, а всё остальное — PINK FLOYD, BEATLES, GENESIS... То есть я вовсе не жалуюсь — это были отличные альбомы. Электронная музыка 80-х, немного рэпа, хип-хопа — [мы слушали] всё, кроме металла, что удивительно. Я даже не знаю почему. Поэтому, когда я услышала эту музыку с кассеты, я была очень впечатлена, потому что это было нечто, чего я никогда раньше не слышала в своём окружении. Поэтому я начала задавать вопросы. Я спрашивала: "Кто это такие, что это?"

Конечно, тогда мне в основном нравились более мягкие песни, потому что я всё ещё была удивлена и искушена, но ещё не совсем готова к этом, скажем так. И тогда я сохранила название этой группы на задворках своего сознания, из серии: "Хммм. Возможно, позже я вернусь к ним". Так что я, скажем так, усовершенствовала свои познания в металле в 1993 году. То есть я не была совсем уж молодой — я открыла для себя подобное позже, потому что я начала тусоваться в металлическом пабе в Милане, который больше не существует, он назывался Midnight pub. И именно там я познакомилась с ребятами из LACUNA COIL, по крайней мере, с Andrea и Marco и ребятами из предыдущего состава. И они играли металлическую музыку. Так что для меня открылась целая вселенная. И тот же друг, который заставил меня слушать METALLICA, привёл меня в этот паб. Так что у меня был шанс послушать то, что, вероятно, было близко к моему вкусу в переходном возрасте. Так я влюбилась в TYPE OF NEGATIVE, в PARADISE LOST — группы, в которых была мелодика. И постепенно я перешла на что-то более тяжёлое, влюбляясь в эту музыку и стала понимать больше о ней, ведь она звучала иначе, чем та, которую я раньше в основном слушала».

LACUNA COIL





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