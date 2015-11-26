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Лидер MOONSPELL поддержал LACUNA COIL



Лидер MOONSPELL Fernando Ribeiro поддержал LACUNA COIL за их акцию по привлечению внимания к клубам и их работникам, названную "L'Ultimo Concerto?" (Last Concert) и прошедшую 27 февраля. Тогда многие ждали, что группа выступит онлайн, но этого не случилось:



«Я понимаю, что иногда фанаты не имеют в виду ничего плохого,когда говорят о разочаровании. Разочарования происходят каждый день, и люди должны повзрослеть и понять, что быть разочарованными — это тоже часть нашей жизни, и что иногда группы используют свою силу и охват, чтобы помочь своему сообществу. Например, здесь, в Португалии, мы отыграли четыре шоу в 2020 году, и только с сообществом музыкантов, которые объединились, мы боролись с правительством, создавая понимание нашей ситуации, что нам нужно получить возможность отыграть хотя бы эти концерты. Четыре шоу — это ничто для такой группы, как LACUNA COIL или MOONSPELL, но в прошлом году больше концертов у нас не было. Так что я поддерживаю их начинание, вне всякого сомнения.



Я понимаю, что ни мужчина, ни женщина не могут существовать в одиночестве. Мы принадлежим к сообществу. Мы не можем выступать без нашей команды. Мы не можем выступать без наших фанатов. Мы не можем выступать без клубов. И люди, если они любят музыку, должны использовать эту возможность, чтобы понять, что музыка — это не только группы. Мы просто являемся лицом гораздо большего количества людей. И очевидно, что LACUNA COIL как прекрасные люди хотели показать это своим фэнам, и я думаю, что в конце концов, когда всё идёт наперекосяк, они поступили правильно, и я очень горжусь ими. И я думаю, что несмотря на то, что иногда такое случается с MOONSPELL, — у нас иногда бывает много страсти — они выстояли и справились, и я полагаю, что для этого и нужны группы. Мы не просто артисты — мы люди из плоти и крови. Мы также едим пасту, которую не берём из воздуха. Так что я думаю, что [любая возможность] повысить осведомлённость — это всегда прекрасно, и я бы хотел, чтобы большее количество металлических групп тоже повышали её.



Первое, что MOONSPELL сделали во время пандемии, — это не попросили денег для себя. У нас всё ещё оставалось [немного денег] после тура, и мы собрали деньги в рамках акции для Португальской лиги против рака. Потому что у них не было никакого оборудования — никаких масок и тому подобного. Так что наши фанаты собрались, и мы вместе пожертвовали им немного средств.



Всегда есть что-то такое, что не нравится людям. Но я считаю, что только такие действия, как то, которое предприняли LACUNA COIL, и помогают понять, что музыка — это сообщество, а не только фэны и группы. Они — вершина сообщества, но мы должны защищать всё остальное. Так что браво! [Смеётся]».







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