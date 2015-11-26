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Lacuna Coil

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23 мар 2021 : 		 Лидер MOONSPELL поддержал LACUNA COIL

23 мар 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о стриме "L'Ultimo Concerto?"

16 мар 2021 : 		 LACUNA COIL выпускают игру

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5 фев 2021 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Многие люди не понимают ценность музыки»

7 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Напрасно думаете, что COVID-19 — всего лишь простуда»

2 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я не против религии, но вопросы есть»

8 окт 2020 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Вдохновения от коронапаузы пока нет»

3 авг 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать!»

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21 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

13 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

2 июл 2020 : 		 LACUNA COIL запустила серию роликов

26 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о важности занятий спортом на карантине

14 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мир изменился»

27 мар 2020 : 		 LACUNA COIL: «Пожалуйста, оставайтесь дома!»

26 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Сейчас очень мрачное время для музыки и искусства»

23 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о пандемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Италия не похожа на "Resident Evil"»

5 мар 2020 : 		 LACUNA COIL отменили концерты из-за коронавируса

28 фев 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL рассказала о влиянии коронавируса на её жизнь в Италии

29 дек 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Нам было непросто приступить к сочинению нового материала»

25 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления LACUNA COIL

6 ноя 2019 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не сразу нашли правильный баланс по вокалу»
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Лидер MOONSPELL поддержал LACUNA COIL



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Лидер MOONSPELL Fernando Ribeiro поддержал LACUNA COIL за их акцию по привлечению внимания к клубам и их работникам, названную "L'Ultimo Concerto?" (Last Concert) и прошедшую 27 февраля. Тогда многие ждали, что группа выступит онлайн, но этого не случилось:

«Я понимаю, что иногда фанаты не имеют в виду ничего плохого,когда говорят о разочаровании. Разочарования происходят каждый день, и люди должны повзрослеть и понять, что быть разочарованными — это тоже часть нашей жизни, и что иногда группы используют свою силу и охват, чтобы помочь своему сообществу. Например, здесь, в Португалии, мы отыграли четыре шоу в 2020 году, и только с сообществом музыкантов, которые объединились, мы боролись с правительством, создавая понимание нашей ситуации, что нам нужно получить возможность отыграть хотя бы эти концерты. Четыре шоу — это ничто для такой группы, как LACUNA COIL или MOONSPELL, но в прошлом году больше концертов у нас не было. Так что я поддерживаю их начинание, вне всякого сомнения.

Я понимаю, что ни мужчина, ни женщина не могут существовать в одиночестве. Мы принадлежим к сообществу. Мы не можем выступать без нашей команды. Мы не можем выступать без наших фанатов. Мы не можем выступать без клубов. И люди, если они любят музыку, должны использовать эту возможность, чтобы понять, что музыка — это не только группы. Мы просто являемся лицом гораздо большего количества людей. И очевидно, что LACUNA COIL как прекрасные люди хотели показать это своим фэнам, и я думаю, что в конце концов, когда всё идёт наперекосяк, они поступили правильно, и я очень горжусь ими. И я думаю, что несмотря на то, что иногда такое случается с MOONSPELL, — у нас иногда бывает много страсти — они выстояли и справились, и я полагаю, что для этого и нужны группы. Мы не просто артисты — мы люди из плоти и крови. Мы также едим пасту, которую не берём из воздуха. Так что я думаю, что [любая возможность] повысить осведомлённость — это всегда прекрасно, и я бы хотел, чтобы большее количество металлических групп тоже повышали её.

Первое, что MOONSPELL сделали во время пандемии, — это не попросили денег для себя. У нас всё ещё оставалось [немного денег] после тура, и мы собрали деньги в рамках акции для Португальской лиги против рака. Потому что у них не было никакого оборудования — никаких масок и тому подобного. Так что наши фанаты собрались, и мы вместе пожертвовали им немного средств.

Всегда есть что-то такое, что не нравится людям. Но я считаю, что только такие действия, как то, которое предприняли LACUNA COIL, и помогают понять, что музыка — это сообщество, а не только фэны и группы. Они — вершина сообщества, но мы должны защищать всё остальное. Так что браво! [Смеётся]».

MOONSPELL Singer Defends LACUNA COIL





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