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Вокалистка LACUNA COIL : «Я не против религии, но вопросы есть»



Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia в интервью "The Jasta Show" рассказала о своем видении религии:



«Я ничего не имею против религии. Я думаю, что каждый человек может принимать решение относительно своей жизни, и если религия приносит вам утешение в трудный момент вашей жизни, — да ради Бога. Если вы потеряли, например, кого-то, кого вы любите, и вам необходимо утешение, и вы хотите верить, что этот человек будет в другом месте, в лучшем, я не буду тем человеком, который скажет вам, что это не так. Чего я не понимаю — так это когда религия буквально руководит вашей жизнью, и вы не ставите под сомнение некоторые вещи, которые нелогичны, вы следуете правилам только потому, что кто-то сказал вам следовать, но они не имеют никакого смысла. Даже в контексте религии, если Вы читаете Библию, и это просто так, как в Библии не говорится. Сама Библия не утверждает этого. Библия говорит, что Вы не обязательно должны собираться, чтобы прославлять Иисуса — это говорится в Библии. Так почему же организованные людьми религии решают так делать и поступать? Я стараюсь каждый раз рассматривать различные точки зрения, и поэтому я, скорее, скептик».



На вопрос, является ли она атеисткой или агностиком, Christina ответила:



«Я, скорее, больше агностик, потому что, честно говоря, я бы хотела знать, что есть ещё одно место рядом с землёй и после того, как мы превратимся в прах. Я бы с удовольствием воссоединилась со своими родителями, когда меня уже не будет, и со всеми теми, кого я потеряла. Но, честно говоря, я не знаю. Я могу только предполагать, я могу только надеяться, что есть что-то подобное. Но у меня нет доказательств. У меня нет ни одного доказательства, подтверждающего или опровергающего это предположение».













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