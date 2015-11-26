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Lacuna Coil

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2 дек 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я не против религии, но вопросы есть»

8 окт 2020 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Вдохновения от коронапаузы пока нет»

3 авг 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать!»

23 июл 2020 : 		 LACUNA COIL анонсировали онлайн-концерт

22 июл 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о связи 5G и COVID-19

21 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

13 июл 2020 : 		 Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"

2 июл 2020 : 		 LACUNA COIL запустила серию роликов

26 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о важности занятий спортом на карантине

14 май 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мир изменился»

27 мар 2020 : 		 LACUNA COIL: «Пожалуйста, оставайтесь дома!»

26 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Сейчас очень мрачное время для музыки и искусства»

23 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о пандемии коронавируса

13 мар 2020 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 мар 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Италия не похожа на "Resident Evil"»

5 мар 2020 : 		 LACUNA COIL отменили концерты из-за коронавируса

28 фев 2020 : 		 Вокалистка LACUNA COIL рассказала о влиянии коронавируса на её жизнь в Италии

29 дек 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Нам было непросто приступить к сочинению нового материала»

25 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления LACUNA COIL

6 ноя 2019 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не сразу нашли правильный баланс по вокалу»

29 окт 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «У меня никогда не было проблем в индустрии, где доминируют мужчины»

25 окт 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL

22 окт 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Современное поколение оторвано от реальности»

22 окт 2019 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

4 окт 2019 : 		 Новая песня LACUNA COIL

24 сен 2019 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом альбоме
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Вокалистка LACUNA COIL: «Я не против религии, но вопросы есть»



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Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia в интервью "The Jasta Show" рассказала о своем видении религии:

«Я ничего не имею против религии. Я думаю, что каждый человек может принимать решение относительно своей жизни, и если религия приносит вам утешение в трудный момент вашей жизни, — да ради Бога. Если вы потеряли, например, кого-то, кого вы любите, и вам необходимо утешение, и вы хотите верить, что этот человек будет в другом месте, в лучшем, я не буду тем человеком, который скажет вам, что это не так. Чего я не понимаю — так это когда религия буквально руководит вашей жизнью, и вы не ставите под сомнение некоторые вещи, которые нелогичны, вы следуете правилам только потому, что кто-то сказал вам следовать, но они не имеют никакого смысла. Даже в контексте религии, если Вы читаете Библию, и это просто так, как в Библии не говорится. Сама Библия не утверждает этого. Библия говорит, что Вы не обязательно должны собираться, чтобы прославлять Иисуса — это говорится в Библии. Так почему же организованные людьми религии решают так делать и поступать? Я стараюсь каждый раз рассматривать различные точки зрения, и поэтому я, скорее, скептик».

На вопрос, является ли она атеисткой или агностиком, Christina ответила:

«Я, скорее, больше агностик, потому что, честно говоря, я бы хотела знать, что есть ещё одно место рядом с землёй и после того, как мы превратимся в прах. Я бы с удовольствием воссоединилась со своими родителями, когда меня уже не будет, и со всеми теми, кого я потеряла. Но, честно говоря, я не знаю. Я могу только предполагать, я могу только надеяться, что есть что-то подобное. Но у меня нет доказательств. У меня нет ни одного доказательства, подтверждающего или опровергающего это предположение».

LACUNA COIL





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